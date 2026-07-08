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Sorteo para la Eurocup 26-27

Redacción RTVC
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La Eurocup prepara ya su próxima competición con el sorteo de los emparejamientos para la temporada 26-27. El La Laguna Tenerife conocerá sus rivales

Este miércoles 8 de julio se celebra el sorteo de los emparejamientos para la fase de grupos de la EuroCup 2026-2027. Una competición en la que por primera vez jugará el La Laguna Tenerife.

Equipos que participan en la Eurocup 2026-2027
Equipos que participan en la Eurocup 2026-2027

En la celebración del sorteo en directo, para este estreno de competición, están presentes el presidente de la entidad Aniano Cabrera, el director general Eusebio Díaz y el director deportivo Nico Richotti.

32 equipos participan en esta competición y serán distribuidos en cuatro grupos de ocho. Se disputará una liguilla de todos contra todos a doble vuelta.

Dónde ver en directo el sorteo de la Eurocup

El sorteo de la Eurocup 2026-2027 se puede seguir en directo a través de la página web de la EuroLeague

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