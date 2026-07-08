Sorteo para la Eurocup 26-27

La Eurocup prepara ya su próxima competición con el sorteo de los emparejamientos para la temporada 26-27. El La Laguna Tenerife conocerá sus rivales
Este miércoles 8 de julio se celebra el sorteo de los emparejamientos para la fase de grupos de la EuroCup 2026-2027. Una competición en la que por primera vez jugará el La Laguna Tenerife.
En la celebración del sorteo en directo, para este estreno de competición, están presentes el presidente de la entidad Aniano Cabrera, el director general Eusebio Díaz y el director deportivo Nico Richotti.
32 equipos participan en esta competición y serán distribuidos en cuatro grupos de ocho. Se disputará una liguilla de todos contra todos a doble vuelta.
Dónde ver en directo el sorteo de la Eurocup
El sorteo de la Eurocup 2026-2027 se puede seguir en directo a través de la página web de la EuroLeague