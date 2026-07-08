Morales recordó que los concursos de obras públicas suelen quedar desiertos y explicó que la ley prevé abrir una negociación con las empresas interesadas

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, afirmó este miércoles que el hecho de que haya quedado desierta la adjudicación de la ampliación del estadio forma parte del proceso administrativo y que hay plazo para terminar la obra a tiempo de acoger el Mundial de fútbol de 2030.

En declaraciones a los periodistas, Morales recordó que los concursos de obras públicas suelen quedar desiertos y explicó que, en ese caso, la ley prevé abrir una negociación con las empresas interesadas para adjudicar directamente el contrato. Si esa opción no resulta viable, habrá que reordenar el proyecto.

Así mismo, el presidente insular indicó que el próximo lunes se reunirá con el Instituto Insular de Deportes -promotor formal de la obra- para analizar la situación, después de que ninguna empresa se haya interesado por hacerse cargo de la reforma por 174 millones de euros, su presupuesto de licitación.

«Sin sorpresas»

Por otro lado, Morales manifestó que no está sorprendido por lo ocurrido con la ampliación del estadio, porque reiteró que forma parte del proceso administrativo y aún se dispone de casi cuatro años para llevar a cabo la obra.

En cuanto a las objeciones expresadas por las empresas de que el tiempo señalado para ejecutar la obra es insuficiente y que los precios están por debajo del mercado, Morales alegó que ya se indicó lo mismo con la adjudicación de la obra del antiguo psiquiátrico de Tafira para transformarlo en centro sociosanitario y las obras han comenzado «normalmente».

El Cabildo de Gran Canaria cree que sigue en plazo para ampliar el estadio de cara al Mundial 2030. Imagen RTVC

Por ello, el presidente insular afirmó que no va a entrar en ese tipo de valoraciones, que «son opiniones de parte interesada, que hacen llegar de parte interesada, y no es lo que debe animar a una administración pública a resolver los procedimientos administrativos en la gestión de una obra de estas características».

Morales afirmó que se actuará como establece la ley, al tiempo que ha puntualizado que los precios que se establecen son los que figuran en el marco legal, «no los que nos puedan parecer a nosotros», sino los fijados para las administraciones públicas.

El presidente del Cabildo hizo estas declaraciones tras la rueda de prensa para presentar el 31 Festival Internacional de Folclore Villa de Ingenio.