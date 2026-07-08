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El tiempo en Canarias | Temperaturas en notables descenso y calima a menos

Redacción RTVC
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Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 9 de julio

Este jueves seguiremos con tiempo estable, con ligera calima que tenderá a retirarse de norte a sur a lo largo de la jornada. Habrá algunas nubes bajas a menos de 500 – 700 metros por el norte y noreste de las islas más altas así como en puntos del norte y oeste de Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. En el resto, cielos poco nubosos o despejados.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 9 de julio. Informativos RTVC

Las temperaturas marcarán entre 2 y 4 grados menos que ayer, descenso que será más notable en medianías, cumbres y en zonas de interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Aún así quedarán máximas 34 – 36ºC en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria, o de 30 – 32ºC en las medianías del sur de La Gomera, Tenerife y por el sur de Fuerteventura. En el resto difícilmente superarán la marca de los 30ºC.

El viento será del norte-nordeste flojo a moderado, más intenso en los extremos Este y Oeste de las islas más altas, al Sur de Anaga y de Jandía. Será del noroeste flojo en cumbres, más intenso y del Oeste en El Teide.

Y en el mar, predominará la marejadilla en costas del Sur, la marejada en el resto, con olas 0,5 – 1,5m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Calima en remisión, numerosas horas de sol y alguna nube baja en el extremo noreste. Temperaturas en notable descenso en cumbres, 24 – 30ºC máxima.

La Palma: Salvo algunas nubes bajas a menos de 700m en puntos del norte y este, cielos despejados. Temperaturas en descenso notable, y viento del norte flojo a moderado.

La Gomera: Cielos poco nubosos o despejados salvo algunas nubes en zonas bajas del norte. Calima que tiende a remitir. Temperaturas más bajas, alguna máxima 30 – 32ºC.

Tenerife: Numerosas horas de sol salvo algunas nubes bajas por el Norte y Nordeste. Temperaturas en descenso, más notable en medianías y cumbres, máximas 24 – 32ºC, y viento del Norte moderado en costas con intervalos fuertes al Sur de Anaga.

Gran Canaria: Tiempo soleado salvo algunas nubes bajas a menos de 600 metros en puntos del norte y la capital. Las temperaturas descenderán, quedarán máximas 34 – 36ºC en las medianías del sur y oeste. Viento del norte con intervalos fuertes.

Fuerteventura: Sol con algunos intervalos de nubes bajas por el norte de Jandía y la costa oeste. Temperaturas en descenso, máximas 24 – 32ºC, y viento del norte flojo a moderado, más intenso en Morro Jable.

Lanzarote: Predominio de los cielos poco nubosos salvo algunos intervalos de nubes bajas por el norte y oeste. Las temperaturas descenderán, y viento del norte flojo a moderado.

La Graciosa: Predominio de los cielos nubosos. Sensación de bochorno, temperatura máxima de 26ºC en Caleta de Sebo. Y viento del norte-nordeste 20 – 30km/h.

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