El elenco de La Reina del Flow llenó de música, emoción y solidaridad la explanada del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife en la primera parada canaria de su gira española

La Reina del Flow conquista Tenerife con un espectáculo que hace vibrar a miles de seguidores

La explanada del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife se convirtió este viernes 3 de julio en el escenario de uno de los eventos musicales más esperados del verano con la llegada del espectáculo de La Reina del Flow. Miles de seguidores de la exitosa serie colombiana disfrutaron de un montaje que trasladó al directo las canciones y la esencia de una de las producciones de habla hispana con mayor éxito internacional.

El concierto reunió sobre el escenario a varios de los actores y cantantes que dieron vida a los personajes de la ficción, entre ellos Carlos Torres (Charly Flow), Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury, Juan Palau, María José Vargas y Jay Torres, que interpretaron algunos de los temas más populares de la serie en un espectáculo de más de dos horas.

Música, baile y emoción

Durante la actuación no faltaron canciones que se han convertido en auténticos himnos para los seguidores de la serie, acompañadas por coreografías, efectos visuales y una puesta en escena que mantuvo al público entregado desde el inicio hasta el final del espectáculo.

La conexión entre los artistas y los asistentes fue una de las notas más destacadas de la noche, con continuas muestras de complicidad y momentos en los que los espectadores corearon las canciones junto a los protagonistas.

Un concierto con carácter solidario

La cita en Tenerife tuvo además un marcado componente solidario. Parte de la recaudación del espectáculo irá destinada a ayudar a las víctimas de los terremotos registrados recientemente en Venezuela, una iniciativa impulsada por la organización de la gira y respaldada por los propios artistas.

Los organizadores destacaron el compromiso del elenco con esta causa, convirtiendo el concierto en una oportunidad para combinar entretenimiento y solidaridad.

Primera parada en Canarias

La actuación celebrada en Santa Cruz de Tenerife supuso la primera escala canaria de la gira española de La Reina del Flow, que continuará el próximo 10 de julio en Gran Canaria con un nuevo espectáculo dirigido a los miles de seguidores que la serie acumula en las islas.

Tras el éxito registrado en Tenerife, la organización espera repetir la excelente respuesta del público en la cita prevista en Telde, donde volverán a subirse al escenario los principales protagonistas de una producción que ha trascendido la televisión para convertirse en un fenómeno musical internacional.