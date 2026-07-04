Esta cifra, constata el éxito de convocatoria de un Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026 consolidado con la máxima distinción de 5 estrellas, en el circuito mundial

Más de 120 competidores en la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026 / Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup

La prestigiosa prueba de la modalidad de olas integrada en la pirámide del World Wave Tour de la PWA (Professional Windsurfers Association) comenzará en la mítica playa de Pozo Izquierdo, con más de 120 riders inscritos entre internacionales y locales que competirán en distintas categorías.

El acto ha contado con la participación del alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, su concejal de Deportes, Julio Ojeda, el director de la WWT (World Wave Tour), Simeone Glasson, el director del C.C. Atlántico, Alberto Medina, y el 42 veces campeón del mundo y organizador del evento, Björn Dunkerbeck. Este acto marca el inicio del mayor espectáculo de windsurf extremo del verano.

Esta cifra constata el éxito de convocatoria de un campeonato consolidado con la máxima distinción de 5 estrellas en el circuito mundial, lo que asegura la presencia de la élite de este deporte, en disciplinas masculina y femenina, y en las categorías juveniles (Sub13, Sub15, Sub18, Sub21 y Máster +45 profesionales), todas bajo el formato unificado de olas. Las autoridades y la organización desgranaron los datos de participación de deportistas procedentes de varios continentes que se citarán en el hogar del viento.

Un evento de proyección internacional

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, abrió el turno de intervenciones resaltando la importancia de este evento, que hace posible que el municipio sea, en estas fechas, más internacional que nunca, agradeciendo a las instituciones públicas, patrocinadores y colaboradores su apoyo.

Por su parte, el concejal de Deportes, Julio Ojeda, invitó a los participantes a conocer y disfrutar de los paisajes, la gastronomía y el folclore de la zona. Björn Dunkerbeck, organizador de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026, resaltó la importancia de esta edición, al contar con un importante número de jóvenes y prometedores deportistas, que acompañarán a los 48 hombres y 23 mujeres profesionales inscritos.