InicioNoticiasNacional

Suben a 34 los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela, con 140 desaparecidos

RTVC
Añade a RTVC en Google

La cifra de víctimas españolas aumenta a 34 y aún permanecen desaparecidas 140 personas tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio

Equipos de rescate se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Equipos de rescate se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que había contabilizados ayer, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, según han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha informado el ministerio, 11 personas siguen localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos.

Estas fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de 120 competidores en la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup 2026

CL Castro Morales vs CL Brisas del Teide | Final Torneo Abragon-Gobierno de Canarias 3ª Categoría

Galería de imágenes y vídeos del terremoto en Venezuela

El Partido Demócrata Europeo y Coalición Canaria abordan el futuro de las regiones ultraperiféricas

El Granca Live Fest vive hoy su gran noche con Alejandro Sanz, Aitana y Dani Martín

Juan Luis Guerra conquista el Granca Live Fest con una noche inolvidable

NOTICIAS RELACIONADAS