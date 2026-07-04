Suben a 34 los españoles fallecidos en los terremotos en Venezuela, con 140 desaparecidos

La cifra de víctimas españolas aumenta a 34 y aún permanecen desaparecidas 140 personas tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio

Equipos de rescate se reúnen en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, La Guaira, Venezuela, el 3 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Los españoles fallecidos en los dos terremotos de Venezuela de la semana pasada ascienden a 34, frente a los 32 que había contabilizados ayer, mientras que 140 personas continúan desaparecidas, según han informado este sábado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según ha informado el ministerio, 11 personas siguen localizadas bajo los escombros tras los dos potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos.

Estas fuentes insisten en que todas las líneas de emergencia consular están abiertas, que se pueden consultar en las redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, y piden a los españoles en Venezuela que las utilicen.