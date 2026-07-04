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CL Castro Morales vs CL Brisas del Teide | Final Torneo Abragon-Gobierno de Canarias 3ª Categoría

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CL Castro Morales y CL Brisas del Teide se enfrentarán en el terrero de Las Huesas (Telde) en la final del tornero Abragon-Gobierno de Canarias 3ª Categoría

Este sábado 4 de julio, el programa “Terrero y Gloria” de TVC viaja hasta Gran Canaria para ofrecer la final regional de la categoría de bronce, el Torneo Abragon Infraestructuras – Gobierno de Canarias de Tercera. En esta edición de 2026 enfrentará a los dos mejores equipos de la competición de bronce: CL Castro Morales de Telde (Gran Canaria) ante el CL Brisas del Teide de Fasnia (Tenerife).

Esta esperada lucha por el título de la competición regional se disputará en el renovado terrero de Las Huesas (Telde), que se reinaugura para este importante encuentro.

Nos esperan emociones fuertes en el enfrentamiento entre los dos mejores equipos de esta competición. El CL Castro Morales, el dominador absoluto de la 3ª categoría en Gran Canaria (conquistando los títulos de Liga y Copa insular) se enfrentará a uno de los históricos de Canarias, el CL Brisas del Teide.

Horario y dónde ver la luchada

  • En directo este sábado, 4 de julio, 19.40 horas, en la plataforma Canarias Play
  • En directo en el canal de Deportes de TVC en YouTube
  • En directo en www.rtvc.es
  • El domingo 5 julio por la tarde, a las 17.55 horas en el canal TDT de Televisión Canaria

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