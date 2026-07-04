La tercera jornada del festival reúne este sábado 4 de julio a algunas de las principales figuras del pop español junto a Grupo Frontera y artistas canarios

El Granca Live Fest vive hoy su gran noche con Alejandro Sanz, Aitana y Dani Martín / Sheila Bolívar (RTVC)

El Granca Live Fest afronta este sábado 4 de julio una de las jornadas más esperadas de su quinta edición. Tras el éxito cosechado en la noche del viernes con Juan Luis Guerra como gran protagonista, el festival se prepara para recibir a miles de asistentes en una velada marcada por el pop español y los sonidos internacionales.

Las puertas del Estadio de Gran Canaria abrirán a las 17:00 horas, dando paso a una programación que comenzará una hora más tarde con la actuación del grupo tinerfeño Agua del Chorro, encargado de inaugurar la jornada a las 18:00 horas.

Horario completo de actuaciones

La programación de este sábado presenta un cartel de primer nivel con algunos de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional.

El orden previsto de las actuaciones es el siguiente:

17:00 horas – Apertura de puertas.

– Apertura de puertas. 18:00 horas – Agua del Chorro.

– Agua del Chorro. 19:00 horas – Grupo Frontera.

– Grupo Frontera. 20:45 horas – Dani Martín.

– Dani Martín. 22:25 horas – Alejandro Sanz.

– Alejandro Sanz. 00:15 horas – Aitana, encargada de cerrar la tercera jornada del festival.

Durante los cambios de escenario, el ambiente continuará con las actuaciones de Quique Serra, Pablo Batista y Dani Calero, que animarán al público entre concierto y concierto.

Alejandro Sanz y Aitana, los artistas más esperados

La máxima expectación de la jornada se concentra en Alejandro Sanz y Aitana, dos de los grandes reclamos de esta edición del Granca Live Fest.

El artista madrileño regresará a Gran Canaria para interpretar algunos de los grandes éxitos de su carrera, mientras que Aitana llegará con su gira más reciente para poner el broche final a la noche con un espectáculo en el que combinará sus últimos lanzamientos con las canciones que la han convertido en una de las artistas más populares del panorama musical español.

Antes de ellos, Dani Martín volverá a reencontrarse con el público canario con un repertorio repleto de temas que han marcado su trayectoria tanto con El Canto del Loco como en solitario.

Grupo Frontera pone el toque internacional

Otro de los momentos destacados de la jornada será la actuación de Grupo Frontera, una de las formaciones mexicanas con mayor proyección internacional en los últimos años.

Su mezcla de música regional mexicana con sonidos actuales ha convertido a la banda en uno de los fenómenos del momento, por lo que se espera una de las actuaciones más multitudinarias de la tarde.

El festival encara su recta final

La tercera jornada servirá como antesala del cierre del Granca Live Fest, que tendrá lugar el domingo con una jornada especial encabezada por Maroon 5, encargados de poner el broche de oro al quinto aniversario del festival.

Con más de 90.000 entradas vendidas durante esta edición, el Granca Live Fest vuelve a consolidarse como uno de los grandes festivales musicales de España y el principal evento de estas características en Canarias, reuniendo durante cuatro días a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.