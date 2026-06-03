Los agentes y vehículos de la Policía Nacional han zarpado en dos barcos desde el Puerto de Huelva hacia los de Gran Canaria y Tenerife para formar parte del operativo de seguridad desplegado para la vista del papa León XIV

170 vehículos, 215 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional, junto con 16 canes de la Unidad Especial de Guías Caninos, salieron este martes en dos barcos desde el puerto de Huelva hasta Gran Canaria y Tenerife con motivo de la visita del papa León XIV.

Todos ellos formarán parte del dispositivo de seguridad que la Policía Nacional desplegará en Canarias los próximos días durante la visita del pontífice los días 11 y 12 de junio.

La visita apostólica requiere la puesta en marcha de un amplio dispositivo de seguridad, donde el desplazamiento de los recursos humanos y materiales a las diferentes sedes –Madrid, Cataluña y Canarias- es fundamental para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de los actos.

El dispositivo global estará formado por más de 15.000 agentes de diferentes unidades –entre ellos 2.600 policías en prácticas procedentes de la Escuela Nacional de Policía- unos 600 vehículos, un avión, siete helicópteros, 16 drones, 160 arcos detectores, 162 escáneres de seguridad y 302 detectores manuales, entre otros

Para la coordinación del dispositivo, en cada sede se establecerá un CEMAN, una Mesa de Inteligencia y una Célula de Coordinación de Seguridad Aérea, además de una Célula de Ciberseguridad que ya está en funcionamiento

No estará permitido volar drones en las zonas restringidas sin autorización previa, aun cuando el vuelo tenga fines particulares, recreativos, informativos o de captación de imágenes.