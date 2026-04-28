La institución académica cambia las fechas de las pruebas de recuperación para evitar problemas de transporte ante los cortes de carreteras previstos

La Universidad de La Laguna adelanta sus exámenes de recuperación al 8 de junio. La institución toma esta medida por la llegada del papa León XIV a la isla. Esta decisión garantiza que los estudiantes lleguen a las aulas sin sufrir colapsos en las vías principales como la TF-5.

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. – Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA – Archivo

La universidad modificará específicamente las jornadas de recuperación previstas inicialmente para mediados de mes. Los exámenes programados para el 12 de junio pasarán finalmente al día 8. Por el contrario, las pruebas de Selectividad mantienen sus fechas oficiales sin cambios.

La llegada del Pontífice obligará a realizar cortes puntuales de tráfico en la autopista del norte. La ULL prefiere actuar con antelación para no perjudicar el rendimiento de sus alumnos. De esta forma, el centro educativo responde a la incertidumbre del estudiantado.

Los responsables académicos confirmaron estos cambios tras recibir múltiples consultas de los sectores universitarios. La prioridad actual es asegurar el acceso a los centros de examen con total normalidad. El resto del calendario lectivo continuará según lo previsto por la institución.

Situación en el resto de universidades

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mantiene de momento su planificación original para junio. Sus portavoces indican que no prevén cambios inmediatos en el calendario de sus facultades. No obstante, cada centro posee plena autonomía para ajustar sus horarios si fuera necesario.