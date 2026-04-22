Los obispos canarios han manifestado que la ruta atlántica es «mortal» y «si se quiere ser humano hay que atender y cuidar» a las personas migrantes

Los obispos de Canarias, José Mazuelos (i), y Tenerife, Eloy Santiago (d), informan en Madrid sobre los actos de la visita del papa León XIV a las islas relacionados con la inmigración. EFE/Kiko Huesca

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ha señalado que a «mucha gente» habría que «meterla cinco días en un cayuco sin comer» para que se ponga en el lugar de las personas migrantes y apoye su acogida.

«Mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar cinco días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer y cómo llegan. Pues para que vean un poco, cuando llegan, qué hacemos. Pues habrá que acogerlos y habrá que cuidarlos, lógicamente», ha subrayado Mazuelos, este miércoles, en un encuentro con medios de comunicación en Madrid.

A su juicio, «si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano», hay que «atender y cuidar» a las personas migrantes.

Un problema global

El obispo ha advertido de que la ruta atlántica es «mortal» y, en este contexto, ha expresado su deseo de que la visita del papa León XIV el próximo mes de junio a las islas «ponga luz» para «acabar» con esta ruta así como con «la del Sáhara» donde también hay «tantos muertos».

«A ver si aparece esa humanidad de a ver cómo frenamos eso. Y eso es un problema no del Gobierno de Canarias, no de la Iglesia de Canarias, sino un problema a nivel global, de toda Europa y de toda España, en definitiva. Incluso de los países de origen que, ya que se les está dando dinero, habrá que exigirles una responsabilidad. Y lógicamente habrá que atacar también mucho a las mafias», ha puntualizado.

Mazuelos ha insistido en que los migrantes son «personas» con vidas muy duras y, por ello, ha reconocido que les «fastidia mucho cuando se trata al migrante como si fuera un número». «No es fácil meterse cinco días en un cayuco, vienen cargados de esperanza», ha subrayado.

En esta misma línea, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, espera que el viaje del Papa al archipiélago suponga «un apoyo, una motivación» y sirva para «visibilizar a nivel internacional este triste drama de la inmigración».

De acuerdo con la regularización

Sobre la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, los obispos han explicado que se puede debatir sobre la forma en que se ha aprobado pero no sobre el contenido, con el que se han mostrado de acuerdo.

«Se plantea hoy todo el debate que hay hoy en la forma y ahí ya podemos debatir si las formas son las correctas o no son las correctas, pero el contenido vamos a defenderlo como Iglesia porque no tenemos más remedio que defenderlo porque tenemos rostros delante y realidades, familias e incluso latinoamericanos, familias que están ahí que necesitan papeles para poder trabajar y los empresarios puedan estar tranquilos también», ha señalado Mazuelos.

Por su parte, Santiago ha recordado que esta regularización «no está vinculada a la visita del Papa» sino que «tiene una historia muy larga» que parte de «una iniciativa de legislación popular (ILP), en la cual más de 90 entidades eclesiales han recogido firmas para llevarla al Congreso».

En este sentido, Caya Suárez, de Cáritas Canarias, ha apuntado que esta regularización «no es más que poner rostro y poner una situación administrativa» y una «dignidad» a las personas migrantes que ya forman parte de la sociedad española.

Según ha explicado, el 24 % de la población canaria es migrante y solo en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, Cáritas ha atendido desde el año 2020 a más de 22.000 personas y en lo que llevan de este año, a más de mil.

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«No hay agenda confirmada»

Sobre los actos previstos para el viaje del Pontífice, han puntualizado que «no hay agenda confirmada» pero prevén que pueda celebrarse algún encuentro con migrantes en los que estos cuenten su testimonio al Pontífice. Preguntado por si se cumplirá el sueño del Papa Francisco de visitar El Hierro, han indicado que está «en el aire» y que, aunque «no es imposible, es altamente difícil» por «los tiempos y la logística».

En cuanto a los apoyos para la visita, el obispo de Tenerife ha destacado que hay «mucha gente con muchas ganas de colaborar porque es un evento muy importante y que requiere una gran preparación» y cree que las administraciones están colaborando.

Un millón de euros del Gobierno de Canarias

En concreto, ha puntualizado que la intención del Gobierno de Canarias es «subvencionar con un millón» de euros. «Van a intentar ayudarnos en todas esas cosas que hemos dicho de escenario, de infraestructura, de guagua, en ese sentido y ellos dicen, bueno, pues podéis contar con un millón, ha dicho el gobierno de Canarias, para hacer eso. Los cabildos depende también, se habla de medio millón en ese sentido, pero tampoco quiere decir que nos den medio millón, sino que también en especie», ha precisado.

Sobre el mensaje que esperan del Papa en su viaje, el obispo Mazuelos ha aclarado que se trata de «una visita pastoral» y van a presentarle «una Iglesia que está preocupada» por la población migrante. «No centremos que el Papa va a venir a Canarias para coger el palo de la migración, para pegar políticamente a uno y a otro», ha subrayado.