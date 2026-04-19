Entre los lugares que visitará el papa León XIV en España, Canarias será una de las regiones donde estará el Pontífice: Las Palmas de Gran Canaria el día 11 de junio y Santa Cruz de Tenerife el día 12

El presidente de la CEE, Mons. Luis Argüello (i), y el vicepresidente de la CEE, Cardenal José Cobodurante (d). Imagen Europa Press

Los obispos españoles celebrarán de este lunes 20 al viernes 24 de abril su reunión 129 de la Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde analizarán la próxima visita a España del papa León XIV, y la protección de menores.

Así lo ha avanzado la CEE en un comunicado, donde ha detalado que la sesión inaugural tendrá lugar este lunes, a las 11.00 (hora peninsular), con el discurso del presidente, Luis Argüello. Posteriormente, intervendrá el nuncio apostólico en España, Piero Pioppo.

En relación con el orden del día de la Asamblea Plenaria, los obispos recibirán información sobre los trabajos de organización de la visita del Pontífice España, entre el 6 y el 12 de junio (Gran Canaria el día 11 de junio y Santa Cruz de Tenerife el 12). El responsable de la comisión nacional para este viaje, Fernando Giménez Barriocanal, dará cuenta de estos trabajos.

Otros asuntos que abordará la Asamblea Plenaria

Asimismo, los obispos españoles van a recibir de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, presidida por monseñor Conesa, la información sobre la nota doctrinal ‘Cor ad cor loquitur’ (‘El corazón habla al corazón’), aprobada por la Comisión Permanente, en su reunión de enero.

Por su parte, el Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores presentará a la Plenaria las actividades de prevención y formación realizada por las Oficinas de Protección de Menores durante 2025.

También se presentarán las propuestas de cursos de la Escuela de Verano de la Conferencia Episcopal y se dará la información sobre su estructura y organización, mientras que la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado va a presentar una reflexión sobre los Ministerios laicales instituidos (Lector, acólito y catequista).

Entre otros asuntos, la Comisión Episcopal para la Liturgia dará su información sobre el proceso de revisión de la traducción de la Tercera edición típica del Misal Romano en español, sobre los trabajos para la actualización de la Liturgia de las Horas que se están llevando a cabo, y sobre la traducción de los textos litúrgicos de la memoria libre de San Juan Enrique Newman, estos para su aprobación.

Finalmente, el obispo referente de la CEE para el Sínodo, monseñor Conesa, informará sobre los trabajos de la fase actual del Sínodo y el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia sobre la nueva campaña de suscripciones para las parroquias y los resultados del estudio sociológico sobre la imagen de la Iglesia.