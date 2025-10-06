RSD Alcalá vs CD Tenerife | Primera eliminatoria de la Copa del Rey 25-26

RSD Alcalá vs CD Tenerife es el partido que la suerte ha querido juntar en el sorteo de la Copa del Rey 25-26 para la primera eliminatoria. Un partido que enfrentará al equipo madrileño con el equipo blanquiazul que disputa la Primera Federación.
El partido se disputará entre el 28 y el 30 de octubre en Alcalá de Henares (Madrid). La fecha y hora concreta aún están por definir.
Fechas de la Copa del Rey
Serán en total 56 los partidos previstos para la primera eliminatoria que se disputará entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre en la primera eliminatoria.
En esta primera eliminatoria hay cuatro equipos que quedan excluidos. Son los cuatro equipos participantes de la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Athletic Club.
Más fechas de la Copa del Rey:
- La segunda eliminatoria se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre.
- Entre el 16 y el 18 de diciembre serán los dieciseisavos de la Copa.
- Los octavos de final se disputarán entre el 13 y 16 de enero.
- Cuartos de final entre el 3 y 5 de febrero.
- Semifinal partido de ida entre el 10 y el 12 de febrero.
- Semifinal partido de vuelta entre el 3 y el 5 de marzo.
- La final de la Copa del Rey será el 25 de abril.