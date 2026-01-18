La UD Las Palmas Juvenil logró pasar a los octavos de final de la Copa del Rey superando al CD Mosquito por 2-0

Las Palmas sigue adelante en la Copa del Rey Juvenil tras ganar al CD Mosquito / UD Las Palmas

La UD Las Palmas fueron dominadores de una primera parte con mucho balón y ocasiones de gol contadas. Las dos primeras oportunidades fueron para Aimar Domínguez y Enaitz, tras jugadas por las bandas de Hugo Febles y Adriel Monzón.

El 1-0 llegó a los 23 minutos, después de una acción de estrategia con centro lateral. El esférico quedó suelto en el área y allí el capitán grancanario, Hugo Castellano, lo remató con un taconazo de espaldas a la portería. A nivel defensivo el equipo de Héctor Nuez resolvió la primera fase con solvencia.

Y al descanso se llegó con dos nuevas ocasiones con remates de Adriel Monzón y Aimar Domínguez, este último con gol finalmente anulado al señalar el colegiado fuera de juego. El partido se atascó en la segunda parte, con algunas ocasiones para el conjunto visitante. Sin embargo, en la recta final llegó la sentencia. Álvaro Artiles, que había malogrado en el 88 un penalti con lanzamiento por encima del larguero, cerró la cuenta de goles al firmar el 2-0. El tanto del ariete amarillo fue con una vaselina concluyendo un contragolpe.