La Real Sociedad será el rival del Atlético de Madrid tras derrotar al Athletic Club en la segunda semifinal de Copa del Rey que se cerró este miércoles en Anoeta

Los jugadores de la Real Sociedad celebran el pase a la final de la Copa del Rey. Imagen EFE

La Real Sociedad se ha impuesto en el derbi vasco al Athletic Club en Anoeta por 1-0 en el partido de vuelta de la semifinal (2-0 en el global) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal de penalti y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

La primera parte tuvo poco de atractivo entre dos equipos que mostraron un lógico nerviosismo. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto, y la Real respondió en un par de ocasiones mediante disparos sin premio de Soler.

En el último cuarto de hora y con el Athletic necesitado de marcar para mandar la semifinal a la prórroga, el colegiado Soto Grado decretó penalti para la Real a instancias del VAR por un agarrón sostenido de Ruiz de Galarreta al venezolano Yangel Herrera y Mikel Oyarzabal no perdonó desde los once metros para, prácticamente, sentenciar la eliminatoria y mandar a la Real a la gran final de Sevilla (minuto 87) contra el Atlético de Madrid, verdugo del Barcelona.

Segunda final de copa entre ambos equipos

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se enfrentarán el próximo 18 de abril en la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja, que será el segundo partido por el título en este torneo entre ambos equipos, que ya disputaron el duelo decisivo de esta competición el 27 de junio de 1987, con triunfo donostiarra en los penaltis por 4-2, tras el 2-2 del tiempo reglamentario.

Hace 39 años, en La Romareda de Zaragoza, en el segundo éxito entonces en la Copa del Rey de la Real Sociedad (el tercero fue en 2020), el equipo de Arconada; Sagárzazu, Górriz, Gajate, López Rekarte; Larrañaga, Zamora, Dadie; Aitor Beguiristáin, Jose Mari Bakero y López Ufarte, que formaron el once titular de John Benjamin Toshack (luego entraron Mújica en el minuto 86 y Martin Beguiristáin en el 103), se impuso al Atlético de Madrid de Luis Aragonés.

El mítico técnico del club rojiblanco, la selección y el fútbol español alineó de inicio en el Atlético a Abel Resino; Tomás Reñones, Sergio, Ruiz, Quique Ramos; Julio Prieto, Landaburu, Marina; Uralde, Da Silva y Rubio. Después, dio entrada a Julio Salinas, en el minuto 64 por Marina, y a Quique Setién, que sustituyó a Uralde en el 85.

Partido que llegó a la tanda de penaltis tras empatar a dos goles y que finalmente se llevaría el conjunto vasco.

Títulos coperos de los dos equipos

La Real Sociedad ha ganado tres veces la Copa del Rey: en 1909, entonces bajo el nombre de Club Ciclista de San Sebastián, tras imponerse por 3-1 al español en Madrid; la citada de 1987 contra el Atlético de Madrid y la última en 2020 contra el Athletic Club por 1-0 en La Cartuja.

El Atlético de Madrid logró el título de Copa en diez ocasiones, la última en 2013 contra el Real Madrid en el Bernabéu (1-2). Antes también ganó la final de la competición frente al Real Madrid en 1992 (2-0), en 1961 (3-2) y en 1960 (3-1); contra el Valencia en 1972 (2-1); contra el Athletic en 1985 (2-1); contra el Mallorca en 1991 (1-0); contra el Zaragoza en 1976 (1-0) y 1965 (1-0); y contra el Barcelona en 1996, en el histórico ‘doblete’ (1-0).

En sus últimos 20 enfrentamientos entre todas las competiciones, el Atlético de Madrid se impuso a la Real Sociedad en once de ellos, con cuatro victorias del equipo blanquiazul y cinco empates.

El conjunto madrileño está invicto contra ese rival en sus últimos ocho duelos, de los que ganó cinco e igualó tres.