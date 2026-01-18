El Arucas CF y el CD Mensajero se despiden de la Copa del Rey Juvenil tras caer ante Rayo Vallecano y Real Betis, respectivamente

Arucas y Mensajero caen eliminados de la Copa del Rey Juvenil / X Real Betis Cantera

El Arucas CF y el CD Mensajero han caído eliminados este domingo en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol Juvenil. El Arucas CF perdió como visitante frente al Rayo Vallecano por 1-0. Mientras que el CD Mensajero también perdió en su visita a Sevilla contra el Real Betis Balompié por 9-0.

Superada esta primera ronda, a partido único, los dieciséis clubes clasificados continuarán en la lucha por el título en los octavos de final, previstos para el próximo día 28. La UD Las Palmas y el CD Tenerife habían sellado su billete a octavos de final el sábado. El equipo amarillo superó al CD Mosquito (2-0) y se enfrentará ahora al Levante, de nuevo en Gran Canaria. Mientras que el conjunto blanquiazul ganó por la mínima al Real Sporting de Gijón (3-2) y tendrá como siguiente rival al Leganés, en Madrid.