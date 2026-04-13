Rescatan a una pardela atrapada a 22 metros de altura en Arucas

La pardela estaba atrapada en el tendido eléctrico de la zona de Quintanilla, en Arucas, y tardaron más de 7 horas en poder liberarla

Una pardela quedó atrapada este domingo en el tendido eléctrico de Arucas y tardaron más de 7 horas en rescatarla. El rescate lo realizó Endesa, a través de la filial de Redes e-distribución y de operarios de la empresa Ametel, junto a bomberos de Arucas y del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. La pardela estaba atrapada en unos cables a 22 metros de altura en la zona de Quintanilla.

ardela atrapada. Imagen cedida por Endesa

Más de 7 horas

Según informa la eléctrica, la operación duró más de 7 horas y tuvieron que utilizar una grúa especial para poder acceder hasta el ave. La pardela tenía una de las alas atrapada entre el tendido eléctrico.

Por su parte, el Centro de Control de Endesa en Canarias procedió a cortar el suministro eléctrico de la línea afectada para preservar la vida del animal. Mientras, y por seguridad, se cortó temporalmente la tensión en las líneas de la zona.

En buen estado

La pardela rescatada se encontraba en aparente buen estado. La entregaron inmediatamente al Centro de Recuperación de Animales Salvajes del Cabildo de Gran Canaria, quienes confirmaron que el ejemplar estaba en perfectas condiciones. Tras una revisión veterinaria, el ave fue puesta de nuevo en libertad.

Al respecto, el director de Distribución de Endesa en Canarias, Carlos Lafoz, ha resaltado «el meticuloso trabajo realizado por todos los equipos intervinientes y se alegra de que hoy una pardela más pueda surcar el cielo de Canarias».

«Desde hace años venimos instalando balizas y aislamiento en los apoyos de los tendidos eléctricos para proteger la avifauna de las islas y siempre estamos dispuestos a desplegar los medios necesarios para realizar un rescate de pardela o cualquier otra ave en situación de atrapamiento», comentó.