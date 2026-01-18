El Tenerife elimina al Sporting de Gijón en la Copa del Rey Juvenil

El CD Tenerife Juvenil logra el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras vencer por 3-2 al Sporting de Gijón

El CD Tenerife se ha clasificado este sábado para los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil tras imponerse al Real Sporting de Gijón por 3-2, en la eliminatoria de dieciseisavos de final, a partido único.

El Tenerife fue capaz de hacerle tres goles a un Sporting que solo ha encajado nueve en lo que va de temporada liguera en su grupo. El equipo entrenado por Suso Santana fue siempre por delante en el marcador, con goles de Páez en el minuto 26 y Pablo en el minuto 42, de falta directa. Aunque al descanso se llegó con empate a dos porque su rival respondió a las dos ventajas locales. El definitivo tanto lo consiguió Óliver en el minuto 49 con un gran disparo a la escuadra con la pierna izquierda, desde la frontal del área, en un choque marcado por la lluvia y el viento.