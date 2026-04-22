El ejercicio de simulacro se realizó en Montaña Mina y puso a prueba la coordinación ante un posible accidente de avión en San Bartolomé, Lanzarote

Si este miércoles ha notado un movimiento inusual de ambulancias, bomberos o fuerzas de seguridad en Lanzarote, no hay motivo de alarma. Se trata de un simulacro de accidente aéreo desarrollado en la zona de Montaña Mina, en el municipio de San Bartolomé.

El ejercicio, organizado para mejorar la respuesta ante emergencias reales, ha recreado el impacto de un avión procedente de Teruel con trece personas a bordo.

Un escenario realista

El simulacro se activó a las 10:30 horas, con un despliegue inmediato de los equipos de intervención. Según el escenario planteado, uno de los afectados requería traslado urgente a un centro hospitalario.

En total, más de 130 efectivos participaron en el operativo, incluyendo bomberos, policías, Guardia Civil y personal de AENA. Todos ellos trabajaron de forma coordinada para simular una intervención real en un accidente aéreo.

Coordinación y rapidez

Este tipo de ejercicios no solo son obligatorios, sino también fundamentales para garantizar una respuesta eficaz ante situaciones críticas. Durante el simulacro se evaluaron aspectos como la rapidez de actuación y la capacidad de coordinación entre distintos cuerpos.

“El objetivo es que todos los medios y recursos se entrenen para trabajar de forma conjunta”, explicó Fernando Pablos, profesor de Seguridad y Emergencias CIFP Zonzamas.

La intervención en un accidente aéreo implica cubrir grandes áreas en poco tiempo, por lo que la rapidez resulta decisiva, especialmente si hay supervivientes que necesitan atención inmediata.

Observadores para detectar errores y mejorar protocolos

Además de los equipos de emergencia, el simulacro contó con la presencia de observadores encargados de analizar el desarrollo del ejercicio. Su labor consiste en detectar posibles fallos y proponer mejoras.

“Vamos identificando errores para corregirlos en futuros simulacros o en una situación real”, señaló Víctor Esparza, observador del simulacro.

Preparados para situaciones reales en Lanzarote

Este simulacro en Lanzarote refuerza la preparación de los servicios de emergencia ante un posible accidente aéreo, un escenario poco frecuente pero de alto impacto.

El objetivo final es claro: aprender, mejorar y garantizar la mejor respuesta posible si alguna vez se produce una emergencia real de estas características en la isla.