Cuarta jornada de la Liga Cabildo de La Palma con el CL Candelaria y el CL Bediesta luchando por el liderato en solitario en un encuentro entre los dos primeros de la clasificación

El CL Candelaria y el CL Bediesta de San Andrés y Sauces se ven las caras este sábado, 14 de noviembre, a partir de las 20:30 horas, en el duelo más esperado de la 4ª jornada de la Liga Cabildo de La Palma – SPAR 2026-2027 de lucha canaria, con el liderato en solitario juego entre los dos primeros de la tabla y desde el terrero Antonio Piñero de Mirca, en Santa Cruz de La Palma.

El equipo capitalino tiene un nuevo puntal “A” como es el tinerfeño Ayoze Reyes. El luchador tinerfeño lidera este nuevo proyecto deportivo del histórico CL Candelaria ante el vigente campeón del torneo y gran favorito con pleno de triunfos; un CL Bediesta. El club de San Andrés y Sauces también cambió de puntal “A” esta temporada. El grancanario Álvaro Déniz llegó a la escuadra norteña para sustituir al puntal Alejandro Afonso.

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