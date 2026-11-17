La familia estaba inscrita como demandante de vivienda protegida en Canarias y podía optar a una segunda adjudicación.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y el Ayuntamiento de La Laguna han coordinado la adjudicación de una vivienda del parque público del Ejecutivo a una familia del municipio, formada por una madre y su hija, que tenía una sentencia de desahucio.

Vivienda La Laguna. Archivo RTVC

Los servicios sociales municipales propusieron el caso con carácter prioritario y urgente por la situación de extrema necesidad de la familia, detalla el Gobierno en una nota.

La familia estaba inscrita en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y figuraba entre las posibles adjudicatarias de las viviendas que se van a entregar en segunda adjudicación.

Familias candidatas

El Ayuntamiento ha hecho un seguimiento continuo del caso junto con la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), y ambas administraciones han estado en contacto para atender la situación de emergencia.

Las segundas adjudicaciones permiten volver a asignar las viviendas del parque público del ICAVI que quedan libres, en el marco de los procedimientos legalmente establecidos.

En este procedimiento, el Ayuntamiento propone al instituto un grupo de familias candidatas, seleccionadas previamente por el área de Bienestar Social, que ha hecho seguimiento de cada caso.