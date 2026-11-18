Un camión y varios vehículos están involucrados en un accidente cerca de la rotonda de la avenida Manuel Hermoso, lo que ha provocado retenciones importantes en los accesos a Santa Cruz de Tenerife

Un accidente múltiple en el que se ha visto involucrado un camión está provocando retenciones en uno de los accesos a Santa Cruz de Tenerife desde la autopista TF-5 en la tarde de este miércoles.

El camión de 7.500 kg perdió el control y no pudo frenar, colisionando con, al menos, 10 vehículos. Consiguió parar al chocar contra el muro de la Refinería.

Los vehículos afectados estaban parados en el semáforo de acceso a la avda Manuel Hermoso Rojas. Se han registrado varios heridos, en principio de carácter leve, que han sido trasladados a centros hospitalarios para su atención y valoración por parte recursos sanitarios SUC.