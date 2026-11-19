El trámite de aprobación del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) se ha superado con éxito, con lo que comienza ya la tramitación del título del Grado de Ingeniería Aeroespacial

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL) ha dado este jueves el visto bueno a la implantación de un futuro Grado en Ingeniería Aeroespacial, cuya puesta en marcha está prevista para el curso 2028/29 y que comenzaría con una oferta de 60 plazas de nuevo ingreso. Con esta aprobación, la universidad podrá iniciar la tramitación del título. El primer paso será remitir en diciembre al Gobierno de Canarias una memoria de viabilidad y, una vez autorizada, se abordará el diseño académico y su posterior evaluación por parte de las agencias competentes.

Universidad de La Laguna. Archivo RTVC



Demanda potencial de alumnado

El nuevo grado se impartiría en la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, cuyo director, Ernesto Pereda, presentó la propuesta ante el Consejo Social.

Según explicó, la titulación responde a una demanda potencial de alumnado y a la necesidad de retener en Canarias a estudiantes que actualmente deben trasladarse a otras comunidades autónomas para cursar estos estudios.

Pereda destacó la capacidad de convocatoria de las ingenierías en la ULL y citó como ejemplo la demanda registrada en Ingeniería Electrónica, del 169 %, y en Ingeniería Mecánica, del 186 %.

En el caso de la Ingeniería Aeronáutica, estos estudios se imparten actualmente en una decena de universidades españolas, lo que obliga a parte del alumnado canario interesado a salir del archipiélago.

Su incorporación a la oferta de la ULL permitiría retener ese talento y formar profesionales para un ámbito con elevada empleabilidad y buenas perspectivas salariales.

Especialización en Equipos Materiales Aeroespaciales

La propuesta contempla especializar la titulación en Equipos y Materiales Aeroespaciales, una orientación que, según Pereda, se ajusta a las capacidades que Canarias está desarrollando en el sector, como la integración y el ensayo de pequeños satélites, la instrumentación espacial, los sistemas no tripulados y el mantenimiento de aeronaves.

Además, el planteamiento académico prevé que las asignaturas de tercero y cuarto curso se impartan en inglés para favorecer la internacionalización de los estudios.

El grado comenzaría a impartirse en las instalaciones actuales de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, aunque la universidad necesitaría disponer de infraestructuras específicas en cursos posteriores para atender las necesidades de la titulación.

Dos nuevos títulos de posgrado

Por otra parte, el Consejo Social aprobó la creación de dos títulos propios de posgrado: el Diploma de Especialización en Enfermería de Urgencias y Emergencias y el Diploma de Experto en Producción Cinematográfica.

El Diploma de Especialización en Enfermería de Urgencias y Emergencias estará organizado por la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria.

La formación teórica será completamente en línea y las prácticas externas se desarrollarán en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Se ofertarán 15 plazas debido a las limitaciones de espacio para realizar las prácticas en los quirófanos.

El Diploma de Experto en Producción Cinematográfica estará coorganizado por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la ULL y la Escuela de Cine Fuera de Campo, de Santa Cruz de Tenerife. Contará inicialmente con 30 plazas y tendrá docencia presencial, aunque las clases también se retransmitirán por internet.

La universidad justifica esta formación por las necesidades de especialización de un sector audiovisual que cuenta con unas 600 empresas en Canarias. Durante la sesión también se aprobó el presupuesto del Consejo Social para 2027, que asciende a 1.265.315,32 euros.