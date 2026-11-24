El valor de las prendas y complementos presuntamente falsificados en caso de tratarse de artículos originales, ascendería a más de un millón de euros

Prendas intervenidas por la Policía Nacional. Imagen Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas autoras de delitos contra la propiedad industrial en el sur de la isla de Tenerife. La investigación se inició a raíz de la recepción de varias denuncias y comunicaciones formuladas por parte de los representantes de varias marcas, quienes manifestaban la posible venta ilícita de productos falsificados en determinados establecimientos situados en el sur de la isla, donde se estarían utilizando signos distintivos protegidos sin ningún tipo de autorización.

Según informa un comunicado, tras las indagaciones oportunas practicadas por los investigadores, se pudo verificar la existencia de varios establecimientos que ofertaban prendas de ropa y artículos presuntamente falsificados, motivo por el cual se establece un dispositivo policial en el que se actuó simultáneamente en cinco locales diferentes, contando con la colaboración de un perito oficial designado por las marcas perjudicadas.

Intervenidas unas 2.000 prendas y complementos

Dicho dispositivo culminó con la intervención de aproximadamente 2.000 prendas y complementos presuntamente falsificados que vulneran derechos de diversas marcas de reconocido prestigio. Se estima que el valor total de estos efectos, en caso de tratarse de artículos originales, ascendería a la cantidad de 1.060.000 euros.

Falsificaciones intervenidas por la Policía Nacional en el sur de Tenerife. Imagen Policía Nacional

En especial, cabe destacar la intervención de relojes de lujo de diversas marcas, cuyo valor en conjunto asciende a aproximadamente a 600.000 euros.

Fueron detenidas cinco personas, todas ellas responsables de los establecimientos inspeccionados, imputándoseles a todos ellos delitos contra la propiedad industrial. Tras su detención, pasaron a disposición de la autoridad judicial competente.