El accidente ocurrió este lunes en la carretera de La Montaña. La conductora del coche, de 53 años, también necesitó asistencia sanitaria

Un motorista ha resultado herido de gravedad y se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente de tráfico este lunes en la carretera de La Montaña, en el municipio tinerfeño de Los Realejos.

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El siniestro consistió en una colisión entre una motocicleta y un turismo. Los servicios sanitarios atendieron al motorista y lo trasladaron al Hospital Universitario de Canarias, donde ingresó en estado crítico.

La conductora del turismo también necesitó asistencia tras el accidente

La conductora del coche, una mujer de 53 años, sufrió una crisis de ansiedad y una cervicalgia leve como consecuencia del accidente. Los sanitarios también la trasladaron al hospital Bellevue para recibir atención médica.

Agentes de la Policía Local acudieron al lugar del siniestro para regular el tráfico y elaborar el atestado correspondiente. Por su parte, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras realizó las labores de limpieza de la calzada.