El fuego se originó sobre las 03:00 horas en la calle Doctor José Sáenz y no causó daños personales. La Policía Local investiga las causas del suceso

Un incendio declarado sobre las 03:00 horas de este lunes en un vehículo que circulaba por la calle Doctor José Sáenz, en Barranco Grande, en Santa Cruz de Tenerife, afectó a otros seis coches que se encontraban en la zona y ocasionó importantes daños materiales, aunque no provocó daños personales.

Informan: Graciela Paredes / Andrés Pérez

El conductor del vehículo en el que comenzó el fuego consiguió salir por sus propios medios antes de que las llamas se propagaran. Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local, la Policía Nacional y los Bomberos, que intervinieron para extinguir el incendio.

Seis vehículos afectados

Según la información facilitada por la Policía Local, otros seis vehículos sufrieron daños de distinta consideración como consecuencia del incendio. Entre ellos se encontraba un coche de alquiler, mientras que varios propietarios encontraron sus vehículos con importantes desperfectos.

Algunos de los automóviles sufrieron daños superficiales, mientras que otros quedaron seriamente afectados. Uno de los propietarios no pudo utilizar su coche para desplazarse después de que el fuego inutilizara por completo una de las ruedas y dañara las puertas, lo que también le impidió recuperar sus pertenencias del interior.

Los vecinos escucharon varias explosiones

Los residentes en la zona relataron que escucharon fuertes ruidos durante el incendio, provocados por la explosión de cristales y neumáticos de los vehículos afectados.

El coche en el que se originó el fuego era, según la información trasladada por la Policía Local, un Opel Mokka de gasolina. Las circunstancias en las que comenzó el incendio todavía no están claras y los agentes investigan las causas.

El suceso se saldó finalmente con daños materiales en siete vehículos y ningún herido.