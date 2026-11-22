La Radio Canaria también ha acompañado la marcha con Tiempo de Alisios, desde el inicio de la prueba que arrancó a primera hora de este domingo

La ‘Carrera por la Vida’ se han convertido en un evento multitudinario en Tenerife. Cientos de personas han caminado de Arona a Adeje y todo lo recaudado se destinará a investigación para luchar contra el cáncer de mama. Radio Televisión Canaria también colabora con esta Fundación. Además, este domingo, el programa de la Radio Canaria, ‘Tiempo de Alisios’ se realizó desde el inicio de la prueba.

Bajo el lema “Más investigación salva vidas”, las camisetas de ‘Carrera por la Vida’ diseñadas para esta edición, han puesto en valor la labor médica y científica, como vías de encontrar mejores medios de diagnóstico, y tratamientos que detengan el avance del cáncer de mama, que afecta a una de cada siete mujeres.

Hospital Universitario de Canarias

Por ello, la Fundación ha designado padrino y madrina de esta edición a Manuel Machado Calvo, médico radiólogo y director del Centro de Mama de Tenerife, y a Josefina Cruz Jurado, médico oncóloga e investigadora en el Hospital Universitario de Canarias.