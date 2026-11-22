La actuación cuenta con una inversión de 82.179 euros y un plazo de ejecución de un mes. Los trabajos obligarán a modificar provisionalmente la ubicación de varias líneas de guaguas, taxis y servicios de conexión con los ferris

El Cabildo de Tenerife comienza este lunes, 23 de noviembre, las obras de rehabilitación del firme del acceso norte de guaguas del Intercambiador de Transportes de Santa Cruz de Tenerife y de sus paradas exteriores. La intervención, que supone una inversión de 82.179,97 euros, pretende mejorar las condiciones de circulación y seguridad de los vehículos de transporte público, así como la comodidad de las personas usuarias de estas instalaciones.

Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Cabildo de Tenerife

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de un mes y se desarrollarán en dos fases para mantener la operatividad del Intercambiador y reducir las molestias a los servicios de transporte. La primera etapa se centrará en el acceso norte de guaguas, en la calle Doctor Antonio Perera Reyes, mientras que la segunda abordará la renovación del pavimento exterior destinado a taxis, conexiones con los ferris y la línea 020, frente a los juzgados.

Un pavimento deteriorado por el tránsito diario

La intervención responde al deterioro que presenta el firme en distintos puntos del recinto, especialmente en el acceso norte, por el que circulan más de 1.000 guaguas cada día. En esta zona, el Cabildo ha detectado grietas, deformaciones y baches. En el área exterior, los problemas incluyen adoquines sueltos, hundimientos y puntos de acumulación de agua durante los episodios de lluvia.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó que “somos conscientes de que estas obras pueden ocasionar molestias, por lo que pedimos disculpas de antemano y agradecemos la comprensión de la ciudadanía”. Asimismo, señaló que “hemos organizado los trabajos para reducir al máximo las afecciones y pedimos a las personas usuarias que presten especial atención a la señalización y a los cambios provisionales en las paradas”.

Cambios provisionales en las líneas de guaguas y los servicios exteriores

Durante la primera fase, que comenzará este lunes con la rehabilitación del acceso norte, las líneas 910 y 014 de TITSA utilizarán temporalmente el espacio que ocupan los servicios de taxi, en el lateral del Intercambiador, frente a los juzgados. La línea 014 saldrá desde la dársena 38, mientras que la línea 910 lo hará desde la dársena 39.

Por su parte, la línea 020 exprés, que conecta el Intercambiador con el Aeropuerto de Tenerife Norte, trasladará su parada a la dársena 43, junto a la cafetería del recinto y frente a la parada del tranvía.

Los servicios de conexión con los ferris de Fred Olsen y Baleària también cambiarán de ubicación. El primero utilizará la dársena 45 y el segundo, la dársena 46, ambas situadas a pocos metros de la parada provisional de la línea 020, al final de la avenida Víctor Zurita Soler.

Una vez concluya la primera fase, las líneas 910 y 014 regresarán a sus dársenas habituales y comenzará la rehabilitación de la zona exterior. Durante este segundo periodo, los taxis, los servicios de conexión con los ferris y la línea 020 mantendrán sus ubicaciones provisionales hasta que finalicen las obras.

El Cabildo organizará el resto de los movimientos de guaguas mediante itinerarios alternativos y reforzará la señalización para facilitar los desplazamientos de peatones, viajeros y vehículos durante toda la intervención.

Renovación integral del firme y la señalización

La empresa Asyota Asfaltos y Obras S.L. ejecutará el proyecto, adjudicado por 82.179,97 euros, IGIC incluido. Los trabajos contemplan la retirada y demolición de los pavimentos deteriorados, la renovación de las distintas capas del firme y la aplicación de nuevas mezclas asfálticas.

En la zona exterior, la actuación incluirá la retirada del adoquinado existente y su sustitución por un nuevo pavimento. El proyecto también prevé reponer la señalización horizontal e instalar los elementos de seguridad y señalización provisional necesarios durante las obras.

Con esta intervención, el Cabildo pretende mejorar las superficies de rodadura de uno de los principales puntos de conexión del transporte público de Tenerife, favorecer una circulación más segura y contribuir al buen funcionamiento de los servicios que operan en el Intercambiador de Santa Cruz.