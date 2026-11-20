La Fundación CajaCanarias estrena este sábado en Tenerife una creación de la compositora Laura Vega inspirada en la novela autobiográfica de la escritora canaria. La representación estará precedida por una mesa redonda sobre su vida y legado

La figura de Mercedes Pinto y su lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres llegarán este sábado, 21 de noviembre, al Teatro Leal de La Laguna con el estreno de Él. De las tinieblas a la luz, una ópera impulsada por la Fundación CajaCanarias y coproducida junto al Festival LittleOpera de Zamora y el Teatro Solís de Montevideo. La función comenzará a las 20:00 horas.

Representación de la ópera ‘Él. De las tinieblas a la luz’. Fundación CajaCanarias

La producción toma como punto de partida el manuscrito y la novela autobiográfica Él, además de la obra poética y testimonial de la escritora, para construir un relato contemporáneo sobre la violencia contra las mujeres, la resistencia y la capacidad de la palabra para transformar el sufrimiento en memoria.

Laura Vega transforma la obra de Mercedes Pinto en una ópera de cámara

La compositora canaria Laura Vega firma la música y el libreto de esta creación, que recorre la experiencia vital de Mercedes Pinto a través de una propuesta que combina memoria, ficción y denuncia social. Su trayectoria dentro de la creación musical contemporánea destaca por la exploración de nuevos lenguajes sonoros y la incorporación de elementos procedentes de diferentes tradiciones musicales.

La obra cuenta la historia de una mujer que descubre cómo el amor idealizado puede convertirse en una experiencia de sufrimiento y sometimiento. A través de la música y la palabra, la protagonista inicia un camino desde la oscuridad hacia la luz, denunciando tanto la violencia en el ámbito privado como las estructuras sociales que durante décadas contribuyeron a silenciar a las mujeres.

En este recorrido, la escritura adquiere un papel central como instrumento de resistencia y salvación. La palabra permite superar el exilio, atravesar fronteras y convertir el dolor individual en una experiencia compartida, en una propuesta que conecta la historia personal de Pinto con debates todavía presentes en la sociedad.

Representación de la ópera ‘Él. De las tinieblas a la luz’. Fundación CajaCanarias

Un homenaje a una autora fundamental de la cultura canaria

La producción coincide con dos efemérides vinculadas a la escritora: el centenario de la publicación de la novela original y los cincuenta años de su fallecimiento. La iniciativa reivindica así la vigencia del legado de Mercedes Pinto, una figura destacada de la cultura canaria y latinoamericana, cuya trayectoria estuvo marcada por la defensa de la libertad, la igualdad y la dignidad humana.

Él. De las tinieblas a la luz adopta el formato de ópera de cámara en un acto, con dirección escénica de Rita Cosentino y dirección musical de Martín Jorge. La propuesta contará con el acompañamiento del Ensemble Fundación CajaCanarias, integrado por Néstor Henríquez al violín, Ciro Hernández al violonchelo, Catherine Mooney a la flauta, Diego Díaz Koury al clarinete, Marcos Pulido a la trompeta y Verónica Cagigao a la percusión.

El apartado vocal correrá a cargo de Cristina Faus y Manuel Gómez Ruiz, mientras que Teresa del Olmo y Aarón Martín completarán la representación con su interpretación actoral.

Representación de la ópera ‘Él. De las tinieblas a la luz’. Fundación CajaCanarias

Una mesa redonda para profundizar en el legado de Mercedes Pinto

La programación incluye también una mesa redonda previa dedicada a la vida y la obra de la escritora, que permitirá acercarse a su trayectoria literaria y a su compromiso con las reivindicaciones de las mujeres, la educación y las causas sociales de su época.

El encuentro prestará especial atención a la conferencia El divorcio como medida higiénica, que Mercedes Pinto pronunció en 1923 en la Universidad Central de Madrid, y analizará la repercusión de sus planteamientos en el contexto cultural y social de aquel momento.

La conversación abordará asimismo la adaptación de su novela al lenguaje operístico, desde el proceso de creación musical hasta su traducción escénica en la nueva producción. En ella participarán la profesora Alicia Llarena, Maite Fernández, Javier Goicoechea y la compositora Laura Vega.

El presidente de la Fundación CajaCanarias, Humberto Orán, presentará la sesión, que tendrá lugar este sábado, 21 de noviembre, a las 18:00 horas, en la sala de cámara del Teatro Leal. La entrada será libre hasta completar el aforo.