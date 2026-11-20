Los hechos tuvieron lugar el 15 de marzo de 2022 sobre las 16:00 horas, en el interior de una consulta situada en Santa Cruz de Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha hecho firme la condena a un año de cárcel a un quiropráctico por haber abusado sexualmente a una mujer que lo contrató para un masaje descontracturante y a la que hizo tocamientos no consentidos.

Palacio de la Justica. Archivo RTVC

Los hechos tuvieron lugar el 15 de marzo de 2022 sobre las 16:00 horas, en el interior de una consulta situada en Santa Cruz de Tenerife, de donde la mujer salió «en estado de shock».

Tras presentar la correspondiente denuncia, un Juzgado de lo Penal dio la razón a la mujer, si bien el quiropráctico recurrió ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que también rechazó su recurso.

No se podrá aproximar a la mujer a menos de medio kilómetro

En las distintas instancias no se ha visto «con toda lógica» relación alguna entre un tratamiento por lumbalgia con los tocamientos realizados.

Otras condenas accesorias que también han sido ratificadas es que no se podrá aproximar a la mujer a menos de medio kilómetro ni comunicarse con ella por cualquier medio durante dos años.