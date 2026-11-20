Las primeras 40 familias comienzan los trámites para acceder a sus nuevas viviendas de alquiler asequible.

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) ha iniciado el proceso de formalización de los contratos de alquiler de las 50 viviendas protegidas del primero de los dos edificios que ha construido en La Gallega, Santa Cruz de Tenerife.

Firma de contratos La Gallega. Gobierno de Canarias

La edificación de las dos promociones ha supuesto una inversión superior a los 13 millones de euros y permitirá incorporar un total de 100 viviendas en régimen de alquiler asequible al parque de esta empresa pública del Gobierno de Canarias. En concreto, este edificio dispone de 50 pisos de dos y tres dormitorios, de entre 80 y 90 metros cuadrados, dos de ellos adaptados para personas con movilidad reducida, y todos con plaza de garaje y trastero asignados.

Comprobación de documentación

La firma de los contratos se está realizando de manera progresiva con todas las familias adjudicatarias que han demostrado cumplir con todos los requisitos para acceder a una vivienda privada protegida. Como parte de todo este procedimiento, y antes de la firma de los contratos de alquiler, el personal de Visocan comprueban toda la documentación aportada.

Una vez superado este trámite, los interesados visitan los inmuebles acompañados por personal de la empresa con el objetivo de conocer su ubicación exacta, distribución y características y, si responde a sus necesidades, son invitados a formalizar la reserva como paso previo a la firma del contrato y a la entrega de llaves.

La actuación en La Gallega se enmarca en el conjunto de proyectos que Visocan desarrolla en todo el Archipiélago, con una inversión superior a los 223 millones de euros para poner a disposición de las familias canarias más de 1.200 nuevas viviendas protegidas.