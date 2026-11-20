El Instituto Canario de la Vivienda abre el procedimiento de adjudicación de la promoción, destinada a familias con ingresos limitados. El plazo para presentar solicitudes estará abierto del 23 de noviembre al 14 de diciembre

El Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento para adjudicar siete viviendas protegidas de promoción pública en el barrio de Caideros, en Gáldar. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), contempla inmuebles de tres dormitorios destinados al alquiler en régimen especial.

Imagen de archivo de la construcción de siete viviendas protegidas en Caideros de Gáldar. Gobierno de Canarias

La adjudicación seguirá los criterios establecidos en el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que regula el acceso a este tipo de viviendas. La promoción cuenta con 491,48 metros cuadrados de superficie útil y 614,21 metros cuadrados construidos, incluidos los espacios comunes y los cuartos de instalaciones.

Cinco viviendas de 69 metros cuadrados y dos de mayor superficie

Cinco de los inmuebles disponen de 69,52 metros cuadrados útiles y 83,11 construidos, mientras que los otros dos alcanzan los 71,94 metros cuadrados útiles y 87,14 construidos. Una de las siete viviendas incorpora adaptaciones para personas con movilidad reducida que necesitan utilizar silla de ruedas u otros dispositivos de apoyo para desplazarse.

La promoción establece además una distribución inicial por colectivos para facilitar el acceso a distintos perfiles de demandantes. De este modo, una vivienda se destinará a personas con limitaciones de movilidad o comunicación reducida, otra a víctimas de violencia de género, una tercera a solicitantes de hasta 35 años y una cuarta a personas de 65 años o más. Las tres restantes integrarán el cupo general.

Todos los inmuebles se adjudicarán mediante contratos de arrendamiento y deberán constituir la residencia habitual y permanente de las personas o unidades de convivencia beneficiarias.

Requisitos para acceder a las viviendas

Las personas interesadas deberán figurar inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y cumplir las condiciones generales del Decreto 23/2026, además de los requisitos específicos del cupo al que quieran optar. Estar inscrito en el registro resulta obligatorio, pero no garantiza la obtención de una vivienda.

Entre las condiciones exigidas figura acreditar una residencia en Canarias de al menos doce años consecutivos o quince años cuando haya existido alguna interrupción. También será necesario demostrar que se reside o trabaja de forma ininterrumpida en Gáldar desde hace al menos cinco años antes de la publicación del procedimiento, salvo las excepciones contempladas en la normativa.

Los solicitantes deberán acreditar igualmente que necesitan una vivienda, respetar los límites económicos y patrimoniales del régimen especial y no incurrir en ninguna de las causas de exclusión previstas para acceder a una promoción pública. Quienes concurran por los cupos reservados tendrán que justificar, además, que cumplen las condiciones correspondientes.

En el apartado económico, los ingresos netos computables y ponderados de la unidad familiar o de convivencia no podrán superar 2,5 veces el IPREM anual de 14 pagas. La Administración tomará como referencia el ejercicio fiscal de 2025. El patrimonio de los solicitantes también deberá respetar los límites recogidos en el artículo 29 del Decreto 23/2026.

Un sistema de adjudicación por baremación

El ICAVI resolverá la convocatoria mediante el sistema de puntuación previsto en el decreto. Este procedimiento valorará las circunstancias sociales, económicas, familiares y personales de cada solicitante, así como su necesidad de vivienda y la adecuación de los inmuebles a las características de quienes opten a ellos.

De esta manera, la adjudicación no dependerá únicamente del cumplimiento de las condiciones generales, sino también de la valoración conjunta de las circunstancias de cada unidad familiar o de convivencia.

Solicitudes del 23 de noviembre al 14 de diciembre

El plazo para presentar las solicitudes comenzará el 23 de noviembre y finalizará el 14 de diciembre de 2026, ambos días incluidos.

Las personas interesadas podrán realizar el trámite a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, mediante el procedimiento habilitado específicamente para esta convocatoria.

La solicitud deberá utilizar el modelo oficial y podrá presentarse por vía electrónica o mediante cualquiera de los registros y canales previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Administración consultará directamente los datos necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos cuando la normativa lo permita. Si alguna persona se opone expresamente a esas consultas o debe conceder una autorización específica, tendrá que aportar la documentación acreditativa correspondiente.

Las notificaciones, en el tablón electrónico

Los distintos actos relacionados con la convocatoria aparecerán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Por este motivo, las personas solicitantes deberán consultar periódicamente este espacio para seguir la evolución del procedimiento.

Los avisos que la Administración pueda enviar por correo electrónico, teléfono u otras vías tendrán únicamente carácter informativo y no sustituirán las notificaciones oficiales.