El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en Gran Canaria organizará una visita guiada a su almacén el día 27 de noviembre, a las 18.30 horas, en la que mostrará su fondo arqueológico oculto

Según ha informado el Cabildo de Gran Canaria, durante la actividad, denominada ‘Bajo tus pies: lo que guarda el almacén de Cueva Pintada’, los propios técnicos del centro enseñarán al público el fondo que no se muestran en las vitrinas del museo normalmente.

Almacén Cueva Pintada. Cabildo de Gran Canaria

De esta manera, la iniciativa permitirá a la ciudadanía descubrir material arqueológico, entre objetos y piezas de diferentes tamaños, que se conserva y no se exhibe públicamente.

En la actualidad, quienes visitan el museo solo pueden acceder al uno por ciento de todo lo que se guarda en el mismo porque. En el proyecto museológico se contempló no sobrecargar los espacios expositivos mostrados a los visitantes en este espacio, que ocupa una extensión de casi 6.000 metros cuadrados visitables.

Todo lo que se ha extraído de excavaciones en Cueva Pintada en los últimos veinte años se encuentra en el sótano del museo, que ocupa casi toda la superficie de la primera planta de la institución.

UNAS 70.000 PIEZAS Y OBJETOS

Por su parte, el Museo y Parque Arqueológico ha indicado que el fondo depósito cuenta con unas 70.000 piezas. Además, de objetos de material arqueológico de diferentes tamaños.

La mayoría de los materiales que se custodian en dicho fondo son cerámicas, barro cocido, huesos y piedras que no presentan excesivos problemas de conservación.

Sin embargo, hay otros objetos que son más delicados, como los metales y las monedas que, a pesar de que se someten a un control exhaustivo, son los que más sufren y necesitan unas medidas de conservación más rigurosas.

Finalmente, el Cabildo ha indicado que la actividad es gratuita pero requiere de inscripción previa que estará disponible en la página web cueva pintada.grancanaria.com/agenda, mientras que para más información se puede llamar al teléfono 928 89 54 89 (ext. 3), de lunes a viernes, de 09.00 a 14.00 horas.