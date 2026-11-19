Los agentes dieron el alto al turismo y, durante las primeras comprobaciones, localizaron una pequeña cantidad de lo que parecía ser hachís

Dos hombres han sido detenidos en Amadores, al sur de Gran Canaria, con dos kilos de hachís ocultos en el vehículo en el que viajaban, informa la Policía Local de Mogán.

Imagen archivo.

La actuación se produjo el pasado 13 de noviembre, durante un control preventivo de tráfico realizado con apoyo de la Unidad Canina, se indica en un comunicado.

Inspección del vehículo

Los agentes dieron el alto al turismo y, durante las primeras comprobaciones, localizaron una pequeña cantidad de lo que parecía ser hachís en la zona del copiloto.

Ante este hallazgo, solicitaron la intervención del perro especializado para inspeccionar el vehículo en profundidad.

En ese momento, el copiloto emprendió la huida a pie, pero los agentes lograron interceptarlo pocos minutos después.

Dos kilos de hachís

La marcación el perro fue determinante para localizar los dos kilos de hachís en el interior del vehículo. Así como 380 euros fraccionados en billetes de diversas cantidades.

Los agentes procedieron a la detención de ambos individuos. En concreto, como presuntos autores de un delito contra la salud pública y los trasladaron a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.