El agente realizó esta práctica durante varios años y exigía el pago de las multas en efectivo

La Guardia Civil detuvo este miércoles a un Policía Local de Mogán, en Gran Canaria, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa, acusado de haberse quedado con unos 135.000 euros de las multas de tráfico que imponía a turistas extranjeros.

Detienen a un policía de Mogán por quedarse unos 135.000 euros de multas a turistas/ Archivo RTVC

En una nota de prensa, la Comandancia de Las Palmas detalló que la investigación se abrió el pasado mes de junio, al detectar el Ayuntamiento local una serie de expedientes sancionadores irregulares.

Durante los respectivos procedimientos, el detenido anulaba las sanciones que había impuesto sin justificación legal, interrumpiendo el curso administrativo correspondiente.

Modus operandi durante años

Según lo averiguado por este cuerpo de defensa, el agente presuntamente iniciaba procedimientos administrativos sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial por infracciones que observaba durante su jornada laboral, exigiendo a los infractores que abonasen la multa en efectivo, un dinero que luego no ingresaba en el Consistorio.

Durante la investigación se realizó un amplio estudio y análisis de los procedimientos cancelados por el agente, constatando que el perfil predominante de los sancionados eran turistas con vehículos de alquiler.

La Guardia Civil sospecha que el agente venía realizando esas prácticas desde hace años y que se habría embolsado alrededor de unos 135.000 euros procedentes de más de un millar de multas.

Pago en efectivo

En el desarrollo de la investigación se rastreó el paradero de turistas sancionados por el agente durante los cinco años anteriores, quienes relataban que el policía les exigía el pago en efectivo.

En paralelo, los investigadores realizaron vigilancias y un control de su actividad policial durante meses verificando que se situaba estratégicamente en distintas zonas de la localidad de Puerto Rico.

El agente ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, plaza 3, que instruye la causa judicial. Tras declarar, el agente quedó en libertad con cargos.