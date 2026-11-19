Un estudio de Facua sitúa a la capital grancanaria, Cádiz y Melilla como los municipios con las tarifas urbanas más económicas. San Sebastián encabeza la clasificación de las ciudades más caras, seguida de Gijón y Oviedo

Las Palmas de Gran Canaria figura entre las ciudades españolas con las tarifas del taxi urbano más baratas en 2026, junto a Cádiz y Melilla, según un estudio elaborado por Facua-Consumidores en Acción. En el extremo contrario aparecen San Sebastián, Gijón y Oviedo, que encabezan la clasificación de los municipios con los precios más elevados.

Imagen de archivo

La ciudad donostiarra ocupa el primer puesto por cuarto año consecutivo, mientras que las dos capitales asturianas entran por primera vez en el podio y comparten la segunda posición. Así lo recoge el informe difundido por la asociación de consumidores, que ha comparado las tarifas de 57 ciudades españolas entre septiembre y noviembre de 2026.

Diferencias de hasta el 67,5 % entre ciudades

El estudio analiza nueve modalidades de recorrido: la carrera mínima o trayecto de un kilómetro, y desplazamientos de cinco y diez kilómetros, tanto en horario diurno como nocturno y nocturno de fin de semana.

Los resultados reflejan importantes diferencias entre municipios. La distancia entre la ciudad más cara y la más barata alcanza el 67,5 % si se tienen en cuenta conjuntamente los nueve recorridos analizados.

En los trayectos más cortos, las diferencias pueden superar el doble. Es el caso del desplazamiento de un kilómetro en días laborables y horario diurno, cuyo precio oscila entre los 3,04 euros de Zaragoza y los 6,41 euros de San Sebastián. La diferencia alcanza así el 110,9 %.

La bajada de bandera, con diferencias superiores al 300 %

Las mayores desigualdades aparecen en algunos conceptos tarifarios. Según Facua, la diferencia entre ciudades llega al 304,8 % en la bajada de bandera diurna y al 237,5 % en la nocturna.

Durante el día, este importe oscila entre los 1,25 euros de Ceuta y los 5,06 euros de San Sebastián. En horario nocturno, las tarifas van desde los 1,60 euros de Castellón hasta los 5,40 euros de Girona.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado que el informe compara los precios de un servicio que presenta sistemas tarifarios complejos y diferentes entre sí.

Las tarifas suben una media del 3,2 %

El análisis también constata un incremento generalizado de los precios. Las tarifas del taxi urbano aumentaron una media del 3,2 % en 2026 en las 57 ciudades estudiadas, según los datos recopilados por la asociación entre enero y noviembre.

El precio medio por kilómetro, o su equivalente en tiempo de espera, se sitúa en 1,10 euros durante el día, un 3 % más que en 2025. En horario nocturno, la media asciende a 1,33 euros, lo que supone un incremento del 2,7 %.

Qué horarios se consideran diurnos y nocturnos

Facua considera tarifa diurna la que se aplica generalmente de lunes a viernes no festivos, desde las 6:00 o las 7:00 horas, dependiendo de la ciudad, hasta las 22:00 o las 23:00 horas.

Por su parte, la tarifa nocturna y de festivos comprende el resto de las horas de los días laborables, los domingos y festivos, además de determinadas franjas horarias de los sábados o, en algunos municipios, la jornada completa.

El informe también destaca una particularidad de San Sebastián: pese a encabezar la clasificación de las ciudades más caras, su tarifa por kilómetro en horario diurno se encuentra entre las más económicas, con 0,90 euros, una cantidad similar a la de Ceuta, Melilla y Las Palmas de Gran Canaria.