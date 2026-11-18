Las actuaciones contemplan dos promociones. La primera se desarrollará en Casa Pastores y la segunda en la calle Severo Ochoa

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras para la construcción de 29 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, con un presupuesto conjunto de 6.282.109,32 euros.

Vivienda. Gobierno de Canarias

Las actuaciones contemplan dos promociones. La primera se desarrollará en Casa Pastores, en una parcela situada en la calle Pi y Margall, número 13. Se construirán 21 viviendas y 21 plazas de garaje, con un presupuesto base de 4.649.717,31 euros.

La segunda promoción se ubicará en la calle Severo Ochoa, número 59, y contará con ocho viviendas y ocho plazas de garaje. Esta actuación dispone de un presupuesto base de licitación de 1.632.392,01 euros.

Forman parte de la ejecución de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria

Ambas actuaciones forman parte del expediente destinado a la ejecución de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, en los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana que suman un total de 126 viviendas y 126 plazas de garaje, con una inversión conjunta de 26.258.717,45 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.