La recaudación incluye 68,5 millones del ITP y 62,5 millones del IGIC, con rebajas fiscales para facilitar la compra de vivienda.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha afirmado, hoy, que la recaudación estimada por impuestos por la compra de vivienda a lo largo de este legislatura, hasta julio de 2026, asciende a 131 millones.

Vivienda Canarias. Archivo RTVC

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha precisado que se trata de un «cálculo» elaborado a partir de las escrituras públicas de actos jurídicos documentados y que tampoco se pueda saber si la compra corresponde a una vivienda habitual, tal y como preguntaba la formación conservadora.

Así, ha desglosado que 68,5 millones pertenecen al Impuesto de Transmisión Patrimonial ITP y 62,5 millones a la recaudación propia del IGIC.

La consejera ha reconocido las «dificultades» que plantea el mercado de la vivienda y por ello ha señalado que desde su Ejecutivo se ha tratado de poner un «granito de arena» con «cambios normativos» que deben alcanzar un «equilibrio» entre una bajada «estructural» de impuestos y el sostenimiento de los servicios públicos esenciales.

En ese sentido ha comentado que la política del Gobierno va orientada a la vivienda habitual, no a quien «se compra un chalé de cuatro millones de euros», y por ello se ha reducido la tributación al 3% de IGIC cuando el comprador tiene menos de 40 años.

Ha dicho también que hay beneficios fiscales en caso de familia numerosa, persona con discapacidad, mujer víctima de violencia de género o familia monoparental.

Nieto defiende una rebaja de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda

Javier Nieto (Vox) ha comentado que los impuestos «influyen mucho» en la compra de vivienda y puede determinar hasta el 30% del coste final, según algunos estudios, por lo que cree que es el momento de que las administraciones públicas ayuden a desbloquear el «tapón» que hay en la compra de vivienda.

«Todos gritamos mucho que mal está la vivienda, que difícil está el acceso, crisis de vivienda, pero da la casualidad que nadie cede, nadie quiere ceder en sus competencias para facilitar eso«, ha señalado, al tiempo que se ha preguntado «qué repercusión» tendría en los presupuestos de la comunidad autónoma un «pequeño esfuerzo» en la rebaja de impuestos.

«O empiezan todos los agentes sociales que intervienen en la vivienda a facilitar un buen acceso o la vivienda seguirá escasa y se disparará en precio«, ha agregado.