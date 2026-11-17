El Ejecutivo autonómico plantea ampliar el acuerdo con el Estado para garantizar la financiación de nuevas infraestructuras y mantener el ritmo de inversión en las Islas

El Gobierno autonómico considera que la ampliación del acuerdo con el Estado es la alternativa más viable para financiar nuevas obras durante los próximos cinco años. La petición se aborda en el primer Congreso de Carreteras de Canarias, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria.

Canarias espera que el Gobierno de España prorrogue el convenio de carreteras y aporte 1.000 millones de euros adicionales. El objetivo es financiar nuevas infraestructuras durante los próximos cinco años. Ante la dificultad de negociar un nuevo acuerdo, el Ejecutivo autonómico considera que la prórroga es la alternativa más viable para mantener el ritmo de inversión en la red viaria del Archipiélago.

Gobierno autonómico en el primer Congreso de Carreteras de Canarias, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria / RTVC

La petición coincide con la celebración del primer Congreso de Carreteras de Canarias. Tiene lugar este martes y miércoles en el Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria. El encuentro reúne a profesionales y representantes del sector para compartir la experiencia de las Islas en materia de infraestructuras y analizar los retos de la movilidad.

1.500 millones en nuevas vías

Canarias destaca por el volumen de inversión destinado a sus carreteras. Durante esta legislatura, se han empleado 1.500 millones de euros en la construcción de nuevas vías. El Gobierno autonómico quiere mantener ese esfuerzo inversor y dar continuidad a proyectos estratégicos para la conectividad de las Islas.

Entre las obras que se presentarán durante el congreso figuran el túnel de Erjos, la carretera entre La Aldea y Agaete, la reconstrucción de la LP-2 tras la erupción del volcán Tajogaite y el corredor Norte-Sur de Fuerteventura.

Obras para recuperar la LP-2 y actualizar la LP-5 en La Palma. Foto de archivo de 2025. RTVC

El encuentro también aborda la primera estrategia verde de carreteras del Archipiélago. Entre las iniciativas previstas se encuentra la instalación de sistemas de energías renovables, como los paneles fotovoltaicos en los túneles de Mogán, en el sur de Gran Canaria.

Estas instalaciones permiten generar electricidad a partir de fuentes limpias y reducir el consumo de energía procedente de la red convencional.