El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, demanda que los compromisos adquiridos por el Gobierno central con Canarias por la presión migratoria se ejecuten

El Gobierno de Canarias ha vuelto a reclamar al Ejecutivo central que materialice los compromisos anunciados para hacer frente a la crisis migratoria que afecta al archipiélago. El portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, ha advertido este lunes de que la situación de Canarias es «crítica» y ha insistido en la necesidad de que las medidas acordadas se traduzcan en actuaciones concretas sobre el terreno.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Cabello ha lamentado que las medidas anunciadas continúen «sobre el papel» y ha subrayado que Canarias necesita que se hagan efectivas. «Las medidas anunciadas siguen sobre el papel y las necesitamos sobre el terreno», ha señalado, antes de reclamar que se materialicen los compromisos adquiridos.

En este sentido, el portavoz autonómico ha exigido ejecutar «sin más demoras» las medidas adoptadas en la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada el pasado martes.

Además, el Ejecutivo canario considera urgente activar todos los mecanismos de la Unión Europea y desplegar Frontex en los países de origen de los flujos migratorios, especialmente en Senegal y Gambia, desde donde parten numerosas embarcaciones rumbo a las islas.

Cabello ha avanzado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, trasladará este martes en una nueva reunión en Madrid de la Comisión Interministerial la necesidad ejecutar estos dos aspectos.

El Gobierno autonómico insiste así en que la respuesta a la presión migratoria no puede limitarse a nuevos anuncios y reclama que los acuerdos institucionales se conviertan cuanto antes en medidas efectivas.

Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, 16 de noviembre 2026. Gobierno de Canarias

Declaración de emergencia

Cabello ha matizado que actualmente el despliegue de Frontex en Canarias supone «entre 40 y 50 efectivos» presentes en Canarias en labores de inteligencia y de coordinación, si bien lo que se reclama es su activación en origen, en la costa africana porque entiende que es la «auténtica medida efectiva» para «impedir que sigan produciéndose muertes» en la ruta migratoria y llegadas a Canarias.

El portavoz del Gobierno de Canarias ha asegurado «no» entender por qué se anuncian 16,8 millones de euros en un concepto de emergencia y «a día de hoy, no hay más Guardia Civil ni más Policía Nacional o más personal para Salvamento Marítimo», afirmó.

«Para eso no hace falta una gran declaración de emergencia, para eso lo que hace falta son dar instrucciones concretas, que se coja un avión y que se ponga en la isla de El Hierro», apostilló porque, añadió, en El Hierro «se ve un empeoramiento y un deterioro y una situación más crítica de la que se encontraba».