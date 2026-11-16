Con este traspaso en la gestión de las emergencias, Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad (GSC) concentrará su actividad en el ámbito sanitario y queda adscrita a la Consejería de Sanidad

Sala operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la reordenación del sector público instrumental para trasladar la gestión de los servicios de coordinación de emergencias y seguridad y de atención específica a mujeres víctimas de violencia de género desde Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC) a Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan).

La decisión forma parte del proceso de reestructuración y fortalecimiento del sistema de emergencias impulsado por el Gobierno de Canarias, que busca avanzar hacia un modelo de coordinación operativa más especializado, moderno y adaptado a los nuevos desafíos en materia de protección civil y seguridad.

Con esta reorganización, Gesplan asumirá la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, así como la atención a mujeres víctimas de violencia de género que se desarrolla a través de las salas operativas del centro. El cambio se hará efectivo con la entrada en vigor del nuevo encargo de gestión de estos servicios a Gesplan por parte de la Administración autonómica. Por su parte, GSC, que hasta ahora gestionaba ambos servicios, concentrará su actividad en el ámbito sanitario y quedará adscrita exclusivamente a la Consejería de Sanidad.

Proceso de fortalecimiento del sistema de emergencias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, señaló que “esta decisión es un paso importante dentro del proceso de fortalecimiento del sistema de emergencias de Canarias. Queremos dotarnos de una estructura más especializada, con una dirección funcional clara y plenamente vinculada al departamento que tiene las competencias en materia de protección civil y emergencias”.

Miranda añadió que “el sistema de emergencias ha evolucionado mucho en los últimos años y tiene que seguir adaptándose a una realidad cada vez más compleja, con nuevos riesgos y mayores exigencias de coordinación. Necesitamos reforzar nuestras capacidades operativas, tecnológicas y de planificación para anticiparnos mejor y ofrecer una respuesta más eficaz ante cualquier emergencia”.

El cambio responde a la necesidad de separar las actividades sanitarias de las relacionadas con la coordinación de emergencias y la seguridad ciudadana, de manera que estas últimas queden integradas en una entidad pública vinculada directamente al departamento competente en materia de emergencias. Gesplan, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, reúne las condiciones y capacidades necesarias para asumir esta responsabilidad.

Un modelo adaptado a los nuevos desafíos

La evolución del territorio, el crecimiento de la población y de la actividad turística, la aparición de nuevos riesgos y la mayor frecuencia e intensidad de determinados fenómenos meteorológicos adversos hacen necesario seguir fortaleciendo los instrumentos de prevención, planificación y respuesta ante las emergencias.

A ello se suman los avances tecnológicos y las nuevas herramientas de predicción, comunicación y coordinación, que requieren una mayor integración de recursos y nuevas capacidades técnicas y formativas.

En este contexto, el Gobierno considera necesario avanzar hacia un modelo de protección civil más moderno, que refuerce el papel del CECOES 1-1-2 como centro de coordinación operativa y permita mejorar la eficacia y la optimización de los recursos públicos.

Continuidad del servicio y garantías para el personal

El traspaso se realizará como una unidad económica autónoma, lo que implica que Gesplan sucederá a GSC en los derechos y obligaciones vinculados a los servicios transferidos. La operación contempla la subrogación del personal adscrito a estas actividades, así como la transferencia de los medios materiales, contratos y recursos necesarios para su prestación.

El acuerdo establece, además, que ambas entidades deberán desarrollar un proceso ordenado de transición. De esta forma, se garantiza que el cambio de entidad gestora no afecte al funcionamiento del Cecoes 1-1-2 ni a la atención que se presta desde sus salas operativas.

Con esta decisión, el Gobierno avanza en la racionalización de su sector público instrumental y en el fortalecimiento de la estructura organizativa desde la que se prestan unos servicios esenciales para la seguridad y la protección de la ciudadanía.