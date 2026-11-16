Un hombre herido moderado al sufrir una caída en Las Cañadas del Teide, en La Orotava

Un helicóptero del GES evacúa al herido, de 68 años, hasta Tenerife Norte tras sufrir varios traumatismos

Un hombre, de 68 años, ha resultado herido de carácter moderado al sufrir una caída en Las Cañadas del Teide, en el municipio de La Orotava (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

112 canarias. Archivo RTVC

Los hechos se han producido en la mañana de este domingo y hasta el lugar se trasladaron efectivos de Bomberos de Tenerife y del Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencia (ERIE) Cruz Roja que localizaron al herido y llegaron hasta él.

Posteriormente, rescatadores del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias procedieron a su rescate y lo trasladaron hasta el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. Ahí, lo esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para su traslado a un hospital.

Trasladado al Hospital Universitario de Canarias

El personal del SUC comprobó que el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes.