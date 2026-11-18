La financiación del Gobierno autonómico permitirá avanzar en el diseño de tecnologías para mejorar la nitidez de las imágenes astronómicas y realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja. Los trabajos se prolongarán hasta diciembre de 2028

El Gran Telescopio Canarias (GTC), ubicado en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, avanzará en el desarrollo de dos nuevos instrumentos científicos destinados a mejorar sus capacidades de observación y ampliar las posibilidades de investigación del universo. La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura destinará 2,7 millones de euros a estos trabajos, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

Gran Telescopio Canarias. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

La financiación corresponde a la anualidad de 2026 del convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la sociedad GRANTECAN, que establece las aportaciones de ambas administraciones para el funcionamiento y desarrollo de esta infraestructura científica hasta 2030.

La consejera del área, Migdalia Machín, destaca que «la astronomía forma parte de la identidad científica de Canarias y constituye un ámbito de conocimiento que conecta a nuestras islas con la comunidad investigadora internacional. Su desarrollo requiere una visión a largo plazo, capaz de dar continuidad al trabajo de quienes hacen posible esta actividad».

La Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, en una imagen de archivo. Gobierno de Canarias

Nuevas herramientas para observar el universo

La inversión se concentrará en dos proyectos tecnológicos. El primero, denominado MGTCAO, mejorará el sistema de óptica adaptativa del telescopio. Se trata de una tecnología que corrige las distorsiones que provoca la atmósfera terrestre y permite obtener imágenes más nítidas de los objetos celestes.

El segundo instrumento, conocido como OPTIR, permitirá realizar observaciones simultáneas en luz visible e infrarroja cercana. Esta capacidad facilitará la obtención de información complementaria sobre los cuerpos astronómicos y el estudio de fenómenos que requieren diferentes tipos de mediciones.

Ambos desarrollos forman parte de la planificación científica del GTC para los próximos años y responden a la necesidad de actualizar sus prestaciones ante la aparición de nuevos telescopios terrestres y espaciales. La fabricación de instrumentación astronómica exige procesos específicos de investigación y diseño. Esto de debe a que cada equipo debe adaptarse a las características del telescopio y a sus objetivos científicos.

En este sentido, Machín subraya también la dimensión divulgativa de esta actividad y considera que «uno de los valores de la ciencia es su capacidad para despertar vocaciones y acercar el conocimiento a la sociedad. La astronomía ofrece una oportunidad especialmente cercana para que las nuevas generaciones descubran cómo se investiga, se plantean preguntas y se buscan respuestas desde Canarias».

Más de 1.000 publicaciones científicas

El Gran Telescopio Canarias forma parte del mapa nacional de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS). Desde que comenzó sus operaciones en 2009, ha facilitado observaciones a equipos científicos nacionales e internacionales. Estas investigaciones han dado lugar a 1.093 artículos publicados en revistas especializadas, según los datos recogidos en el expediente.

El convenio de financiación contempla una inversión conjunta de 63,6 millones de euros entre 2024 y 2030. De esta cantidad, 21,3 millones corresponden al Gobierno de Canarias y 42,3 millones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Los trabajos de diseño de los dos nuevos instrumentos, financiados con la aportación de 2026, tienen previsto prolongarse hasta diciembre de 2028.

Más de nueve millones para el Instituto de Astrofísica de Canarias

La inversión destinada al GTC se suma a la financiación autonómica del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que alcanzará los 9,02 millones de euros en 2026.

Esta cantidad incluye 6.010.000 euros en aportaciones al Consorcio del IAC y otros 1.752.791 euros correspondientes al programa STEP, además de dos subvenciones directas.