Los ingresos previstos por la recaudación del impuesto de basura suponían 32 millones de euros que ya no se sumarán al presupuesto de Las Palmas de Gran Canaria para 2027

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestionará en 2027 un presupuesto de 543,85 millones de euros, un 2,5 % menos que este año, debido principalmente a la anulación de la tasa de basura, lo que le impide contar que unos 32 millones de ingresos, ha anunciado la alcaldesa, Carolina Darias.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, durante la presentación del Presupuestos 2027

Presupuestos centrados en políticas sociales, servicios públicos y vivienda

En rueda de prensa, Darias y el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, han dado a conocer este jueves el proyecto de las últimas cuentas municipales de este mandato, tras su aprobación por la Junta de Gobierno, y que persiguen el progreso social y seguir mejorando los servicios públicos, las políticas sociales y de vivienda, según han afirmado.

El edil de Hacienda ha explicado que, además de la anulación de la ordenanza que regula la tasa de basura, han repercutido en esta bajada de las cuentas los ingresos por depósitos bancarios, 6,1 millones de euros, y la no disposición de los fondos europeos Next Generation, que ha cifrado en unos 7 millones de euros.

El presupuesto del Ayuntamiento para el próximo ejercicio alcanza los 544,9 millones de euros en ingresos y los 543,85 millones en gastos, manteniendo el endeudamiento en el 0 %, lo que ha sido destacado por Hernández Spínola.

No obstante, el volumen presupuestario asciende a 738 millones si se incluyen los organismos autónomos y las empresas municipales y consorcios.

Incremento del 21,8 % en cuatro años

Darias ha recalcado que las cuentas de 2027 mantienen el modelo de ciudad desarrollado durante el mandato, basado en el equilibrio entre el desarrollo humano y el urbano, y ha hecho hincapié en que en estos cuatro años de gobierno municipal (PSOE, NC y Podemos) el presupuesto ha pasado de 446,6 millones de euros en 2023 a 543,8 millones en 2027, lo que supone un incremento de casi 100 millones de euros y un crecimiento del 21,8 %.

La alcaldesa ha subrayado que este incremento se ha traducido en una mejora de los servicios que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía a través de sus 14 áreas de gobierno, que han aumentado sus recursos en estos cuatro años, sobre todo en higiene urbana, planificación y desarrollo urbano, bienestar social y seguridad y emergencias.

En el conjunto de los cuatro presupuestos del mandato, las 14 áreas suman 1.746 millones de euros, 762,2 millones corresponden al desarrollo humano y 984 millones al urbano, lo que refleja el compromiso municipal de atender las necesidades de las personas y los barrios, ha indicado.

Por áreas

Dentro del desarrollo humano, Servicios Sociales concentra 179,5 millones de euros acumulados durante el mandato, seguido de Seguridad y Emergencias, con 158,8 millones de euros; de Vivienda, con 100 millones; Educación, con 93,3 millones; Cultura, 78,9 millones y Deportes, con 72,3 millones.

En el ámbito del desarrollo urbano destacan Higiene Urbana y Limpieza, con 293,5 millones de euros; Planificación y Desarrollo Urbano, con 198 millones; Parques y Medio Ambiente, con 115 millones; Transporte Público, con 104 y Vías y Obras, con 68,4 millones.

En cuanto al nuevo presupuesto para 2027, ha incidido en que «busca consolidar lo conseguido» y «abrir nuevas vías de mejora», por lo que la Concejalía de Bienestar Social mantiene una dotación de 37 millones de euros, Vivienda dispone de 25 millones y Limpieza y Residuos alcanza los 83 millones».

Vivienda, entre las principales preocupaciones

Darias ha dedicado una especial atención a las políticas de vivienda, por ser una de las principales preocupaciones y compromisos de su gobierno, a las que ha destinado 100 millones de euros desde 2024 lo que supone un crecimiento del 121 %.

Los fondos de ayuda al alquiler destinados a las familias que «no llegan con su sueldo a final de mes» en 2027 se elevan a 1,8 millones de euros, ha detallado.

La alcaldesa ha subrayado que en su mandato ha habido «una inversión social sin precedentes«, con un presupuesto que ha crecido cada año hasta alcanzar en 2027 los 47,3 millones de euros para mejorar los programas municipales, la cofinanciación de tercer sector, el servicio de ayuda a domicilio para personas mayores, o la atención al sinhogarismo.

Del presupuesto de 2027, Darias ha destacado el incremento de los recursos destinados a mejorar los servicios públicos y ha detallado que el área de Higiene Urbana y Carnaval registra uno de los mayores incrementos, con 5,4 millones de euros adicionales respecto a 2026, y Limpieza crece en 2,9 millones, un 3,65 % más que el ejercicio anterior.

Hernández Spínola ha hecho hincapié en el importante esfuerzo inversor que recoge el proyecto presupuestario, que, en inversiones reales y transferencias de capital, cuenta con una dotación conjunta de 85,5 millones de euros.

Mejorar los barrios, cuidar a las personas, garantizar los servicios públicos cotidianos, preparar la ciudad para el futuro y mejorar la eficacia en la gestión de los recursos y bienes públicos serán las grandes líneas de actuación de estas cuentas, ha remarcado Darias.