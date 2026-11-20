El suceso ocurrió sobre las 04:40 horas de este viernes en la calle Cano. El personal sanitario trasladó al afectado en una ambulancia medicalizada al Hospital Insular

Un hombre de 40 años ha sufrido heridas de carácter grave tras una agresión con arma blanca en la calle Cano, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen de archivo. 112 Canarias

El incidente tuvo lugar alrededor de las 04:40 horas de este viernes. Hasta el lugar acudió una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal atendió al afectado y comprobó que presentaba diversos cortes de gravedad.

Intervención policial y traslado al hospital

Los sanitarios estabilizaron al hombre en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde recibió atención hospitalaria.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local también acudieron a la calle Cano para intervenir tras la agresión. Ambos cuerpos policiales se personaron en la zona, según la información facilitada por el 112 de Canarias.