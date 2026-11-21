El espacio de La Radio Canaria se realizará desde un stand que estará ubicado en el punto de salida de la prueba, junto al Siam Mall, en Adeje, para conocer los testimonios de organizadores, voluntarios y participantes en el evento

El programa ‘Tiempo de Alisios’ de La Radio Canaria se volcará este domingo 22 de noviembre, de 8:00 a 11:00 horas, con la Carrera por la Vida 2026, que impulsa la Fundación Carrera por la Vida – Walk for Life. Cada año, esta iniciativa reúne a personas, familias y organizaciones que caminan en apoyo a las afectadas y afectados por el cáncer de mama. El recorrido parte desde el Siam Mall, en Adeje, y termina en la Avenida Las Américas, en Arona.

Imagen de la Carrera por la Vida en una pasada edición.

Con el objetivo de conocer los testimonios de organizadores, voluntarios y participantes en la prueba, el equipo que conduce Yaiza Díaz se trasladará hasta Adeje, donde se ubicará un stand en el punto de salida, junto al Siam Mall. Esta es una de las acciones con las que Radiotelevisión Canaria (RTVC) cumple con su compromiso en virtud del acuerdo de colaboración suscrito con la Fundación Carrera Por la Vida – Walk for Life para sensibilizar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la detección precoz.

Durante el programa Yaiza Díaz entrevistará a Brigitte Gypen, presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida – Walk for Life; Herminia Tacoronte, coordinadora de Voluntariado de la Fundación; Ángel Pérez, responsable del Calendario por la Vida; Rafa Lesmes, responsable y piloto del Dakar por la vida; Rafa Delgado, responsable de Pedaleando por la vida; Manuel Machado, radiólogo y director del Centro de Mama de Tenerife; Josefina Cruz, médico oncóloga e investigadora del Hospital Universitario de Canarias (HUC); y las voluntarias Candelaria Rodríguez, Verónica González, Begoña Mateu y Janet Oramas.

Labor solidaria desde 2005

La Fundación Carrera por la Vida es una organización solidaria, creada en 2005 por Brigitte Gypen tras pasar por la experiencia de la superación del cáncer de mama. Su objetivo desde entonces es trabajar para responder a las necesidades y demandas de las personas y las familias afectadas por el cáncer de mama, y concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad.

Los fondos económicos de la Fundación Carrera por la Vida dependen de las actividades desarrolladas por las personas voluntarias, y las donaciones de instituciones, colectivos y empresas.