La luchada podrá seguirse, a partir de las 19:45 horas, también en YouTube de Deportes, y estará marcada por el regreso de ‘Pollo de La Montaña’ al terrero que fue su casa las tres últimas temporadas

‘Terrero y Gloria’ vuelve este sábado 21 de noviembre a La Palma para retransmitir en directo el enfrentamiento entre el CL Tamanca Las Manchas y el CL Auarita Tedote, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Cabildo de La Palma-SPAR 2026-2027, desde el Pabellón de Deportes de El Paso.

La retransmisión podrá seguirse el sábado, a partir de las 19:45 horas, a través de Canarias Play y del canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube. Al día siguiente, el domingo 22 de noviembre, llegará a la pantalla de Televisión Canaria (TDT) en su horario habitual, a partir de las 17:55 horas

La luchada, que pondrá el broche a la primera vuelta de la competición, estará marcada por el regreso del puntal ’A’ Fernando Rodríguez ‘Pollo de La Montaña’ a la que fue su casa durante las tres últimas temporadas. El luchador, ahora en las filas del conjunto capitalino, volverá a medirse a sus antiguos compañeros apenas cuatro meses después de su salida del equipo de Las Manchas.

La cita tendrá, además, un significado especial para Aitor Molina, ‘Pollo de El Paso’, que vivirá una noche señalada por combatir en su localidad como rival.

Por su parte, el CL Tamanca afronta esta nueva etapa con una renovada apuesta deportiva, integrada por tres puntales ‘C’: Añaterve Abreu ‘Pollo de La Orotava’, Iván Luis ‘El Turbo’ y Rafa Fernández. El equipo cuenta, además, con Juan Carlos Lorenzo, exmandador del CL Aridane, al frente de su dirección técnica.

El duelo entre el CL Tamanca Las Manchas y el CL Auarita Tedote, en directo este sábado en ‘Terrero y Gloria’ .

La actualidad de la lucha canaria en otras islas

El equipo del programa ofrecerá una cobertura especial desde la Isla Bonita, con una previa que arrancará desde el plató con Beatriz García y José Manuel Pitti, que acercarán a los espectadores todos los detalles de este esperado enfrentamiento.

Tras el encuentro, con la narración de Willy Rodríguez Calero, los comentarios de David Yanes y las entrevistas de Jorge Benítez, ‘Terrero y Gloria’ repasará la actualidad de las distintas competiciones del fin de semana.

Desde el set instalado sobre la arena del terrero de El Paso se ofrecerán imágenes de los encuentros más destacados de las jornadas celebradas en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria, además de reportajes exclusivos realizados por Nereida Alonso en las distintas islas.

Entre los contenidos de esta semana destaca un reportaje con Salvador Pérez Soliño, mandador del doble campeón de Canarias, el CL Chimbesque, así como la última hora de la expedición canaria que viajará a Corea para participar en el próximo mundial de lucha tradicional coreana, el Ssireum.

El programa contará también con una nueva entrega de la sección de opinión de Juan Espino Dieppa, que aportará su particular visión sobre los principales asuntos de actualidad de la lucha canaria.

Con esta nueva entrega, “Terrero y Gloria” vuelve a apostar por acercar a los espectadores la emoción de los terreros, el seguimiento de las competiciones y las historias de sus protagonistas.

Cómo descargar Canarias Play

La plataforma gratuita Canarias Play está disponible para dispositivos Android, a través de Google Play, y para dispositivos iOS, mediante la App Store de Apple. También se puede acceder directamente a sus contenidos desde la página web oficial de Canarias Play.

La aplicación ofrece un amplio catálogo de producciones audiovisuales canarias, que incluye cine, documentales y docuficción, además de programas a la carta y emisiones en directo de Televisión Canaria y La Radio Canaria.