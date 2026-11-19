Representantes del ente público han informado en la mañana de este jueves al alumnado universitario sobre las oportunidades formativas en televisión, radio y el entorno digital
Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha participado este jueves, 19 de noviembre, en la edición 2026/2027 de las Jornadas de Prácticas Externas, una iniciativa del Grado en Periodismo de la Universidad de La Laguna (ULL) destinada a conectar al alumnado universitario con empresas y entidades que ofrecen oportunidades futuras de prácticas y desarrollo profesional.
El encuentro se ha celebrado en el edificio de La Pirámide de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en el Campus de Guajara, donde dos integrantes del departamento de Recursos Humanos de RTVC han atendido a los estudiantes desde el estand corporativo del ente público para explicar de primera mano el funcionamiento de la radiotelevisión pública del archipiélago.
A lo largo de la jornada, que ha contado con la presencia de distintos medios de comunicación y entidades del sector, el equipo de RTVC ha resuelto dudas sobre el acceso a las prácticas formativas, los perfiles profesionales más demandados y las dinámicas de trabajo diario en Televisión Canaria, La Radio Canaria y el entorno digital a través de rtvc.es.
Con su participación en esta cita universitaria, Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso con el talento joven de las islas y su colaboración con la universidad pública canaria, acercando a los futuros profesionales de la comunicación a la realidad del servicio público audiovisual.