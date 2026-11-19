Representantes del ente público han informado en la mañana de este jueves al alumnado universitario sobre las oportunidades formativas en televisión, radio y el entorno digital

Integrantes del departamento de Recursos Humanos de RTVC atienden a estudiantes del Grado en Periodismo de la ULL en el estand del ente público durante las jornadas.

Radiotelevisión Canaria (RTVC) ha participado este jueves, 19 de noviembre, en la edición 2026/2027 de las Jornadas de Prácticas Externas, una iniciativa del Grado en Periodismo de la Universidad de La Laguna (ULL) destinada a conectar al alumnado universitario con empresas y entidades que ofrecen oportunidades futuras de prácticas y desarrollo profesional.

El encuentro se ha celebrado en el edificio de La Pirámide de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en el Campus de Guajara, donde dos integrantes del departamento de Recursos Humanos de RTVC han atendido a los estudiantes desde el estand corporativo del ente público para explicar de primera mano el funcionamiento de la radiotelevisión pública del archipiélago.

Estudiantes informándose sobre oportunidades de prácticas y desarrollo profesional en el estand de RTVC.

A lo largo de la jornada, que ha contado con la presencia de distintos medios de comunicación y entidades del sector, el equipo de RTVC ha resuelto dudas sobre el acceso a las prácticas formativas, los perfiles profesionales más demandados y las dinámicas de trabajo diario en Televisión Canaria, La Radio Canaria y el entorno digital a través de rtvc.es.

Con su participación en esta cita universitaria, Radiotelevisión Canaria refuerza su compromiso con el talento joven de las islas y su colaboración con la universidad pública canaria, acercando a los futuros profesionales de la comunicación a la realidad del servicio público audiovisual.