El magacín gastronómico de La Radio Canaria, viernes a las 21:05 horas, charlará con el maestro ronero “Peligroso” Pérez y con el promotor de ‘Burguer Fest Canarias’

‘Cebollas verdes‘, programa gastronómico de La Radio Canaria, descubrirá en su próxima entrega, viernes a las 21:05 horas y en redifusión el sábado a las 13:30 horas, entresijos sobre el lanzamiento empresarial de dos productos altamente consumidos en las Islas, aunque no van necesariamente de la mano ni gusten al mismo perfil de público.

«Hablaremos con Francisco Pérez, maestro ronero, asesor gastronómico y formador que ha creado su propia marca de ron, «Peligroso Pérez«, y que tras años trabajando en una de las grandes firmas de Canarias ha logrado posicionarse como referente de ron de calidad en su propia bodega”, avanza la directora del magacín, Elena Barrios.





Francisco Pérez, «Peligroso Pérez», maestro ronero

Festival de Burguer

En esta entrega, ‘Cebollas verdes’ también dedicará unos minutos a otro producto que lleva nombre propio y que se ha extendido como pólvora por las Islas. El artífice, Bernardo Barreda, ha puesto la carne en el asador y convertido el acto de comer hamburguesa en un Festival.

Panorámica de un Burguer Fest Canarias

“Barrera es, sin duda, otro maestro, pero en este caso de las hamburguesas porque suya ha sido la iniciativa de promover los ‘BurguerFest’ en Canarias. Poco a poco ha logrado consolidar este tipo de encuentros y hacerse un hueco. Hablaremos de cómo ha ido creciendo la demanada de Burguer Fest Canarias que cerrará este 2026 en Tenerife”, comenta la directora de ‘Cebollas verdes’.