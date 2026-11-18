El programa de análisis de la actualidad de Televisión Canaria dedicará una atención especial a la crisis migratoria de El Hierro este jueves 19 de noviembre, a partir de las 22:30 horas

El programa de Televisión Canaria‘La Retranca’ seguirá de cerca este jueves 19 de noviembre, a partir de las 22:30 horas, el debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que organiza la Academia de Televisión. El cara a cara entre los candidatos de PSOE y PP, que coincide en la misma franja horaria, tendrá un seguimiento especial, con atención específica a las intervenciones finales de ambos líderes.

Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el programa pulsará la opinión del periodista de investigación adscrito a ‘Artículo 14’, Javier Chicote, así como de los integrantes de la mesa de análisis, los periodistas Lucía García, Aday Moreno y Francisco Pomares y la ex política Melisa Rodríguez.

A diez días de las elecciones, ‘La Retranca’ analizará las estrategias de comunicación de las diferentes formaciones políticas y la apertura a nuevos espacios y formatos menos tradicionales. La socióloga e investigadora de la Universidad de La Laguna Sara Alvarado desgranará el lenguaje de los candidatos y los mensajes que lanzan a través del diseño de los carteles electorales.

Crisis migratoria

La campaña no será el único asunto sobre la mesa de ‘La Retranca’ este jueves. Una semana más, el programa estará en El Hierro para conocer la última hora de la crisis migratoria que sufre la isla. 10.000 inmigrantes han arribado al muelle de La Restinga en la primera mitad de este mes, más que los 6.000 llegados entre enero y octubre. El Gobierno de España y el de Canarias trabajan para buscar soluciones.

Además, el repunte de cayucos también ha obligado al Ejecutivo autonómico a reabrir centros para la acogida de menores migrantes no acompañados, competencia de la comunidad. La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, explicará el trabajo que están realizando y cómo marchan las gestiones para retomar las derivaciones a la Península.

‘La Retranca’, además de su emisión cada jueves en RTVC, se encuentra disponible en el canal de Youtube de la cadena, en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram: @la_retranca_, X: @LaRetrancaTVC y TikTok: @la.retranca.